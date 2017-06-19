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  • 19.06, 12:55

    Пушков назвал тактической уловкой план «мирной реинтеграции Донбасса» от Порошенко

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    Пушков назвал тактической уловкой план «мирной реинтеграции Донбасса» от Порошенко

    Пушков назвал тактической уловкой план «мирной реинтеграции Донбасса» от Порошенко

    Сенатор Алексей Пушков прокомментировал планы Порошенко о «мирной реинтеграции Донбасса». По его мнению, это тактическая уловка украинских властей, направленная на улучшение их образа на Западе.

    Об этом сенатор написал в своем микроблоге в Twitter.

    Алексей Пушков: «„Мирная реинтеграция Донбасса“ — тактическая уловка Киева для улучшения своего образа на Западе. В одностороннем порядке она невозможна».

    Ранее, сегодня газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источник в Раде, сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко намерен внести на рассмотрение законопроект о мирной реинтеграции Донбасса. По данным источника издания, законопроект предполагает ряд льгот для населения контролируемых Киевом отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Также планируется упростить порядок получения жителями непризнанных ДНР и ЛНР украинских пенсий и наладить торговлю между отдельными районами и территориями, подконтрольными Киеву.

    В законопроекте также будет прописан правовой режим действий украинских военных. При этом Порошенко заявил, что режим АТО не будет отменен до тех пор, пока новый закон не вступит в юридическую силу.

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