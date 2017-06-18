Бойся равнодушных: почему эксперты признали пьяным погибшего в ДТП ребенка

История, в которой страшно все. Шестилетнего мальчика сбила машина, еще в конце апреля. Вдруг приходят документы — выводы судмедэкспертизы — в его крови больше двух с половиной промилле алкоголя. В шоке не просто весь городок Павлино. Вся страна.
И объяснения — могли неправильно транспортировать пробы крови, при этом выделился этанол. Это никого не убеждает. Ведь эксперты подписали официальную бумагу. Их не смутило ничего. И эту бумагу отправили родителям погибшего мальчика, Алеши Шимко.
Тамара Лапкина, очевидец: «Никакого запаха алкоголя не было. И матери давала воду, никакого запаха алкоголя не было, я об этом заявляю. И почему-то следователь, когда я ездила в Балашиху, эти слова не записал».
Очевидец: «Камеры наблюдения здесь убрали. Она на следующий день исчезла. Именно которая ведет вот сюда, эта часть дороги просматривается. Видеозаписи все удалены. Она выбежала и побежала в сторону площадки. Она даже не подошла к ребенку посмотреть. Она побежала звонить кому-то по телефону».
Она — Ольга Алисова. Муж — Сергей — в колонии строгого режима. Ему дали 10 лет за похищение человека, изнасилование и вымогательство. Кому после смерти ребенка звонила Ольга, можно только гадать. Факт в том, что она ушла звонить, не глядя на истекавшего кровью ребенка. Ее адвокат объясняет — она переволновалась.
Первое, что обратило на себя внимание, это та самая экспертиза, которая была проведена Бюро медико-судебной экспертизы Московской области. И такая доза опьянения, которая была выявлена, у ребенка не могло быть никак. Как говорят эксперты, это приблизительно равно целой бутылке водки, выпитой взрослым мужчиной. Но тем не менее, такая экспертиза есть. Сейчас с ней будут разбираться. Разбираться будут уже в Следственном комитете, где возбудили уголовное дело по факту появления такого заключения экспертизы.
Эксперт, который подписал заключение, Михаил Клейменов, говорит, что подписал не глядя. Эксперт, который проводил анализы, срочно ушла в отпуск. Корпоративное объяснение — она не могла знать, что речь идет о ребенке.
Подробности — в видеоматериале.
Тамара Лапкина, очевидец: «Никакого запаха алкоголя не было. И матери давала воду, никакого запаха алкоголя не было, я об этом заявляю. И почему-то следователь, когда я ездила в Балашиху, эти слова не записал».
Очевидец: «Камеры наблюдения здесь убрали. Она на следующий день исчезла. Именно которая ведет вот сюда, эта часть дороги просматривается. Видеозаписи все удалены. Она выбежала и побежала в сторону площадки. Она даже не подошла к ребенку посмотреть. Она побежала звонить кому-то по телефону».
Она — Ольга Алисова. Муж — Сергей — в колонии строгого режима. Ему дали 10 лет за похищение человека, изнасилование и вымогательство. Кому после смерти ребенка звонила Ольга, можно только гадать. Факт в том, что она ушла звонить, не глядя на истекавшего кровью ребенка. Ее адвокат объясняет — она переволновалась.
Первое, что обратило на себя внимание, это та самая экспертиза, которая была проведена Бюро медико-судебной экспертизы Московской области. И такая доза опьянения, которая была выявлена, у ребенка не могло быть никак. Как говорят эксперты, это приблизительно равно целой бутылке водки, выпитой взрослым мужчиной. Но тем не менее, такая экспертиза есть. Сейчас с ней будут разбираться. Разбираться будут уже в Следственном комитете, где возбудили уголовное дело по факту появления такого заключения экспертизы.
Эксперт, который подписал заключение, Михаил Клейменов, говорит, что подписал не глядя. Эксперт, который проводил анализы, срочно ушла в отпуск. Корпоративное объяснение — она не могла знать, что речь идет о ребенке.
Подробности — в видеоматериале.
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