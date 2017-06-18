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  • 18.06, 15:43

    Свидетели ДТП с участием ребенка в Балашихе заявляют об угрозах

    5 комментариев

    Свидетели ДТП с участием ребенка в Балашихе заявляют об угрозах

    Свидетели ДТП с участием ребенка в Балашихе заявляют об угрозах

    Подмосковный омбудсмен Екатерина Семёнова заявила, что свидетели ДТП с мальчиком, погибшим в Балашихе, говорят об оказываемом на них давлении и угрозах.

    Напомним, 23 апреля в Балашихе местная жительница, управляя автомобилем, нарушила правила и сбила шестилетнего мальчика, ребенок скончался на месте. По результатам экспертизы было установлено, что «в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения». По факту экспертного заключения о «сильном опьянении» ребенка было возбуждено уголовное дело о халатности.

    Как заявила Семёнова по итогам встречи с родителями и близкими погибшего мальчика, «виновная сторона вела себя достаточно, с их слов (семьи), неординарно».

    Екатерина Семёнова: «Попытки извинения выражались в том, что им был сделан почтовый перевод. Интерпретировать это можно по-разному, особенно с человеческой точки зрения. Те свидетели, которые видели момент происшествия, говорят о том, что тоже были в их адрес определенного рода угрозы или пожелания, чтобы что-то было сказано иначе, как происходило».

    Омбудсмен заявила о желании ознакомиться с материалами дела и последовательностью всех процедур, правильностью их исполнения, «чтобы составить свое экспертное мнение как с юридической, так и с моральной точки зрения для того, чтобы понять, все ли грамотно было сделано в этом процессе».

    Она также заявила, что семья шестилетнего мальчика исключает, что ребенок в день трагедии мог принять спиртное. По словам Семёновой, ребенок рос в нормальной домашней среднестатистической семье, никаких пагубных привычек ни у родителей, ни у их ближайшего окружения нет. Она отметила, что у мальчика «не было возможности выпить что-то недозволенное, ребенок всегда находился в поле зрения близких людей».

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