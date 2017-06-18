«Человек-паук» рассказал НТВ, зачем залез на небоскреб в «Москва-Сити»

Руфер Сергей Девляшов залез на башню «Евразия» в
«Москва-Сити», чтобы побить личный рекорд. Об этом он рассказал корреспондентам программы «ЧП», когда вышел из полицейского отделения.
Экстремал признался, что на самом деле определенная страховка у него была: когда он сильно уставал, то цеплялся за элементы здания специальной веревкой. Также он рассказал о том, какое наказание его ждет за этот проступок.
Сергей Девляшов: «Штраф административный. И будет проводиться экспертиза, насколько я понял. Со слов управляющей компании, экспертиза будет на предмет того, сломал ли я там что-то по пути или нет. Но у меня все на камере записано, я все чистенько сделал, нигде ничего не поцарапал даже».
По словам руфера, на столичный небоскреб он решил залезть для того, чтобы побить свой личный рекорд.
Сергей Девляшов: «Я занимаюсь билдерингом уже семь-восемь лет. И это первый небоскреб, который я взял. До этого были просто большие здания — 40–45 этажей, а это именно уже небоскреб».
Ранее сообщалось, что Девляшов был задержан полицией поле восхождения на башню «Евразия». На него был составлен административный протокол по статье «Нарушение пропускного режима охраняемого объекта». Максимальный штраф за это правонарушение — пять тысяч рублей.
Сергей Девляшов: «Штраф административный. И будет проводиться экспертиза, насколько я понял. Со слов управляющей компании, экспертиза будет на предмет того, сломал ли я там что-то по пути или нет. Но у меня все на камере записано, я все чистенько сделал, нигде ничего не поцарапал даже».
По словам руфера, на столичный небоскреб он решил залезть для того, чтобы побить свой личный рекорд.
Сергей Девляшов: «Я занимаюсь билдерингом уже семь-восемь лет. И это первый небоскреб, который я взял. До этого были просто большие здания — 40–45 этажей, а это именно уже небоскреб».
Ранее сообщалось, что Девляшов был задержан полицией поле восхождения на башню «Евразия». На него был составлен административный протокол по статье «Нарушение пропускного режима охраняемого объекта». Максимальный штраф за это правонарушение — пять тысяч рублей.
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