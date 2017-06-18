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  • 18.06, 15:43

    Полиция задержала «человека-паука», забравшегося на небоскреб в «Москва-Сити»

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    Полиция задержала <nobr>«человека-паука»</nobr>, забравшегося на небоскреб в <nobr>«Москва-Сити»</nobr>

    Полиция задержала «человека-паука», забравшегося на небоскреб в «Москва-Сити»

    Полиция задержала <nobr>«человека-паука»</nobr>, забравшегося на небоскреб в <nobr>«Москва-Сити»</nobr>
  • Фото: youtube.com

    • Мужчина, который залез на башню «Евразия» в «Москва-Сити», задержан. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.

    В сообщении отмечается, что нарушителя доставили в территориальный отдел МВД. На него составлен административный протокол по статье «Нарушение пропускного режима охраняемого объекта». Максимальный штраф за это правонарушение — пять тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

    Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина пытается взобраться на один из небоскребов комплекса «Москва-Сити» по стене без страховки. Очевидцам удалось снять произошедшее на видео. В конечном итоге экстремалу все же удалось оказаться на крыше здания.

    По предварительным данным, «человеком-пауком» является руфер Сергей Девляшов. На его канале в YouTube велась прямая трансляция восхождения. Накануне он записал видеообращение, в котором заявил, что намерен залезть на небоскреб.

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