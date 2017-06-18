На стене небоскреба в Москва-Сити заметили неизвестного человека

Пользователи соцсетей сообщают, что мужчина пытается взобраться на один из небоскребов комплекса
Москва-Сити.
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Неизвестного уже прозвали человеком-пауком. По данным пользователей, на место прибыли прибыли спасатели.
По предварительным данным, «человеком-пауком» является руфер Сергей Девляшов. На его канале в YouTube велась прямая трансляция восхождения. Накануне он записал видеообращение, в котором заявил, что намерен залезть на небоскреб.
По предварительным данным, «человеком-пауком» является руфер Сергей Девляшов. На его канале в YouTube велась прямая трансляция восхождения. Накануне он записал видеообращение, в котором заявил, что намерен залезть на небоскреб.
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