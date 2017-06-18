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  • 18.06, 14:12
    На стене небоскреба в Москва-Сити заметили неизвестного человека. Москва, Москва-Сити. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    На стене небоскреба в Москва-Сити заметили неизвестного человека

    1 комментарий
    На стене небоскреба в <nobr>Москва-Сити</nobr> заметили неизвестного человека

    На стене небоскреба в Москва-Сити заметили неизвестного человека

    На стене небоскреба в <nobr>Москва-Сити</nobr> заметили неизвестного человека

      Пользователи соцсетей сообщают, что мужчина пытается взобраться на один из небоскребов комплекса Москва-Сити.

      Неизвестного уже прозвали человеком-пауком. По данным пользователей, на место прибыли прибыли спасатели.

      У меня #шок 😱 . #москвасити

      Публикация от ✌️️МАРИНА СЕБЕНКОВА✌️ (@marina_sebenkova)




      По предварительным данным, «человеком-пауком» является руфер Сергей Девляшов. На его канале в YouTube велась прямая трансляция восхождения. Накануне он записал видеообращение, в котором заявил, что намерен залезть на небоскреб.

      #безстраховки #москвасити #евразия #человек #паук #spiderman #moscow #extrime

      Публикация от александр (@irbis46)


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