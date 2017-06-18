Явка во втором туре выборов во Франции грозит новым антирекордом

Во Франции проходит второй тур выборов в Национальное собрание. Наблюдатели отмечают, что явка очень низкая.
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп появился на избирательном участке спустя 15 минут после его открытия. Президент Эммануэль Макрон тоже не стал долго ждать. Он проголосовал в 9:00. Пришел без супруги. Бриджит появилась позже в сопровождении одной из своих дочерей, что неудивительно — падчерица Макрона Тиффани Озье сама баллотируется в новый парламент. Немного кумовства не помешает.
Однако к полудню явка составила всего 17% — это на два процента меньше, чем неделю назад, во время первого тура выборов, когда французы установили своеобразный антирекорд: более 50% избирателей и вовсе не пришли голосовать. Сегодня цифра непроголосовавших будет еще больше.
При этом, согласно последнему опросу, 48% французов хотят сделать все возможное, чтобы в новом парламенте у партии Макрона не было абсолютного большинства.
Бруно Котрес, эксперт: «Эммануэль Макрон сказал, что он хочет, чтобы французская демократия снова жила; чтобы французский парламент работал, критиковал, предлагал. А можете ли вы сделать это с таким большинством у одной партии, с таким огромным уровнем сопротивления с ее стороны?»
Это выборы, в которых абсолютно нет интриги.
Однако к полудню явка составила всего 17% — это на два процента меньше, чем неделю назад, во время первого тура выборов, когда французы установили своеобразный антирекорд: более 50% избирателей и вовсе не пришли голосовать. Сегодня цифра непроголосовавших будет еще больше.
При этом, согласно последнему опросу, 48% французов хотят сделать все возможное, чтобы в новом парламенте у партии Макрона не было абсолютного большинства.
Бруно Котрес, эксперт: «Эммануэль Макрон сказал, что он хочет, чтобы французская демократия снова жила; чтобы французский парламент работал, критиковал, предлагал. А можете ли вы сделать это с таким большинством у одной партии, с таким огромным уровнем сопротивления с ее стороны?»
Это выборы, в которых абсолютно нет интриги.
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