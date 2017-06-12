Больше половины французов проигнорировали выборы в парламент

Больше половины французских избирателей не пошли голосовать в первом туре выборов в Национальное собрание, заявил глава МВД Франции.
Жерар Коллон, глава МВД Франции: «Первый урок нынешнего голосования — значительное снижение уровня участия в выборах по сравнению с прошлыми выборами. По данным с 91,3% избирательных участков, явка составила 48,7%, то есть более половины избирателей не пошли голосовать».
По словам министра, такие цифры не могут не беспокоить, об этом следует задуматься «всем представителям политического класса». Колонн считает, что сказался кризис доверия французов к власти.
В то же время он отметил, что уверенное лидерство движения «Вперед, республика» президента Эммануэля Макрона по всей стране свидетельствует о стремлении граждан страны предоставить ему карт-бланш для исправления ситуации во Франции, передает РИА Новости.
По словам министра, такие цифры не могут не беспокоить, об этом следует задуматься «всем представителям политического класса». Колонн считает, что сказался кризис доверия французов к власти.
В то же время он отметил, что уверенное лидерство движения «Вперед, республика» президента Эммануэля Макрона по всей стране свидетельствует о стремлении граждан страны предоставить ему карт-бланш для исправления ситуации во Франции, передает РИА Новости.
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