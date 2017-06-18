Голосование без интриги: во Франции стартовал второй тур парламентских выборов

Во Франции началось голосование во втором туре парламентских выборов. Согласно прогнозам, партия «Республика на марше» («Вперед, республика») Эммануэля Макрона может занять три четверти мест в нижней палате.
Как отмечает европейский обозреватель НТВ Вадим Глускер, это выборы, в которых абсолютно нет интриги. Главный вопрос — сможет ли партия президента Франции получить, как предсказывают все соцопросы, чуть ли не 80% мест в Национальной ассамблее, или все-таки в стране будет реальная парламентская оппозиция.
В первом туре выборов был установлен антирекорд явки — более 50% французов вовсе не пришли голосовать. Тогда это объяснили плохой погодой, дескать, все сидели по домам. Сегодня явка будет, судя по всему, еще ниже: теперь это объяснят летней жарой — дескать, все уехали отдыхать. Но именно от явки и будет зависеть расклад сил в новом парламенте. Тем более что, согласно последнему опросу, 48% французов вообще не желают, чтобы в нем было абсолютное большинство партии Макрона, в котором они видят удушение демократии.
Избиратель: «Но дело в том, что это не нормально, что оппозиции нет. Если нет оппозиции, то уже нет демократии. Потому что, когда у вас вся полнота власти, это диктатура, а не демократия».
Все сильнее звучат голоса тех, кто требуют отказаться от мажоритарной выборной системы, дескать, в противном случае о полноценной парламентской оппозиции можно будет забыть навсегда.
Кто-то говорит, что новый парламент будет напоминать воинское подразделение, кто-то, как лидер движения «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон, и вовсе говорит о культе личности президента.
Жан-Люк Меланшон, лидер движения «Непокоренная Франция»: «Человек сам по себе, который говорит, что он похож на Юпитера и которого хвалят СМИ, — это абсолютно потрясающе, поэтому этот человек действительно поверит, что он может ходить по воде. С этой точки зрения ситуация не здоровая».
Главное же то, что Эммануэль Макрон разрушил существующую десятилетиями, со времен генерала де Голля, политическую систему Франции. В новом парламенте практически не будет ни традиционных левых социалистов, ни правых республиканцев: исключительно макронисты и, может быть, Марин Ле Пен, у которой сегодня есть все шансы впервые стать народным избранником.
В первом туре выборов был установлен антирекорд явки — более 50% французов вовсе не пришли голосовать. Тогда это объяснили плохой погодой, дескать, все сидели по домам. Сегодня явка будет, судя по всему, еще ниже: теперь это объяснят летней жарой — дескать, все уехали отдыхать. Но именно от явки и будет зависеть расклад сил в новом парламенте. Тем более что, согласно последнему опросу, 48% французов вообще не желают, чтобы в нем было абсолютное большинство партии Макрона, в котором они видят удушение демократии.
Избиратель: «Но дело в том, что это не нормально, что оппозиции нет. Если нет оппозиции, то уже нет демократии. Потому что, когда у вас вся полнота власти, это диктатура, а не демократия».
Все сильнее звучат голоса тех, кто требуют отказаться от мажоритарной выборной системы, дескать, в противном случае о полноценной парламентской оппозиции можно будет забыть навсегда.
Кто-то говорит, что новый парламент будет напоминать воинское подразделение, кто-то, как лидер движения «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон, и вовсе говорит о культе личности президента.
Жан-Люк Меланшон, лидер движения «Непокоренная Франция»: «Человек сам по себе, который говорит, что он похож на Юпитера и которого хвалят СМИ, — это абсолютно потрясающе, поэтому этот человек действительно поверит, что он может ходить по воде. С этой точки зрения ситуация не здоровая».
Главное же то, что Эммануэль Макрон разрушил существующую десятилетиями, со времен генерала де Голля, политическую систему Франции. В новом парламенте практически не будет ни традиционных левых социалистов, ни правых республиканцев: исключительно макронисты и, может быть, Марин Ле Пен, у которой сегодня есть все шансы впервые стать народным избранником.
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