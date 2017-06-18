Путин в интервью НТВ опроверг мнение о «ручном управлении» в стране

Для Владимира Путина прямая линия и миллионы пришедших вопросов, которые будут проанализированы в Кремле, — это лучший, прямой способ понять настроения в стране. Потому что, когда он говорит — гладко на бумаге — это об отчетах чиновников.
О том, как он воспринял такой вал нерешенных проблем и надежду в глазах обращавшихся только на него, Владимир Путин рассказал в интервью программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
Президент отметил, что не согласен с утверждением, что страна находится на ручном управлении, а региональную власть может заставить работать только глава государства.
Владимир Путин, президент РФ: «Конечно, многие хотят использовать эту возможность донести до меня свою озабоченность, боль, либо даже просьбу сформулировать. Ничего здесь особенного нет, тем более что действительно подчас очень сложно пробиться на региональный или муниципальный уровень со своей проблемой, но это совершенно не значит, что у нас коллеги в регионах, муниципалитетах совсем не работают. Просто мы не видим этой работы, ведь обращаются только те, кто не решил свою проблему, а ведь у огромного количества людей получается, и это обеспечивают руководители как раз и регионального, и муниципального уровня. Поэтому я уж не сказал бы, что все только в ручном управлении, в ручном режиме делается, хотя мы видим иногда и вещи, требующие особого внимания, в том числе со стороны правительства и с уровня президента. Именно поэтому и проводятся такие мероприятия, как прямая линия, чтобы почувствовать этот накал, чтобы почувствовать этот нерв. Я думаю, что это полезная работа».
Глава государства также отметил, что кое-что новое из прямого общения с людьми он узнал, но никаких «революционных открытий» не было.
Владимир Путин: «Да, я кое-что узнал нового, и это естественно, потому что это прямое общение с людьми. Но сказать так, чтобы для меня здесь были какие-то совсем революционные открытия, я, пожалуй, не могу, потому что я все-таки в постоянном режиме этими вопросами занимаюсь».
Президент отметил, что не согласен с утверждением, что страна находится на ручном управлении, а региональную власть может заставить работать только глава государства.
Владимир Путин, президент РФ: «Конечно, многие хотят использовать эту возможность донести до меня свою озабоченность, боль, либо даже просьбу сформулировать. Ничего здесь особенного нет, тем более что действительно подчас очень сложно пробиться на региональный или муниципальный уровень со своей проблемой, но это совершенно не значит, что у нас коллеги в регионах, муниципалитетах совсем не работают. Просто мы не видим этой работы, ведь обращаются только те, кто не решил свою проблему, а ведь у огромного количества людей получается, и это обеспечивают руководители как раз и регионального, и муниципального уровня. Поэтому я уж не сказал бы, что все только в ручном управлении, в ручном режиме делается, хотя мы видим иногда и вещи, требующие особого внимания, в том числе со стороны правительства и с уровня президента. Именно поэтому и проводятся такие мероприятия, как прямая линия, чтобы почувствовать этот накал, чтобы почувствовать этот нерв. Я думаю, что это полезная работа».
Глава государства также отметил, что кое-что новое из прямого общения с людьми он узнал, но никаких «революционных открытий» не было.
Владимир Путин: «Да, я кое-что узнал нового, и это естественно, потому что это прямое общение с людьми. Но сказать так, чтобы для меня здесь были какие-то совсем революционные открытия, я, пожалуй, не могу, потому что я все-таки в постоянном режиме этими вопросами занимаюсь».
Posted by НТВ on Thursday, 15 June 2017
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