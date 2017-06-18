Судья признал, что досрочная остановка боя Ковалёва с Уордом была ошибкой

Рефери Тони Уикс, просмотрел повторы поединка и убедился, что соперник россиянина наносил удары ниже пояса.
Тони Уикс, который судил бой россиянина Сергея Ковалёва с американцем Андре Уордом, признал, что допустил ошибку, досрочно остановив поединок. Он сообщил, что, просмотрев повторы, увидел удары ниже пояса, которые не заметил в нужный момент. Об этом рефери написал в своем Twitter.
Тони Уикс: «Я подверглся критике во многом несправедливо. Я посмотрел повторы и должен признать, что ошибся — я не увидел удары ниже пояса со стороны Уорда. Я остановил бой из-за того, что Ковалёв не защищался. Если бы я увидел, что удары были ниже пояса, я бы не остановил поединок. Моя ошибка».
Отметим, что промоутерская компания Main Events, которая представляет интересы российского боксера, намерена опротестовать результаты боя с Уордом.
Напомним, реванш состоялся минувшей ночью в Лас-Вегасе. Сергей Ковалёв не смогу вернуть титулы Международной боксёрской Федерации (IBF), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Всемирной боксёрской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг.
В восьмом раунде россиянин пропустил сильный удар и потерял контроль. Затем Уорд нанес ему несколько ударов по корпусу, после одного из которых Ковалёв согнулся и сел на канаты. Рефери досрочно остановил поединок, присудив американцу победу техническим нокаутом. Многие отметили, что Уорд наносил сопернику удары ниже пояса.
Тони Уикс: «Я подверглся критике во многом несправедливо. Я посмотрел повторы и должен признать, что ошибся — я не увидел удары ниже пояса со стороны Уорда. Я остановил бой из-за того, что Ковалёв не защищался. Если бы я увидел, что удары были ниже пояса, я бы не остановил поединок. Моя ошибка».
I am being criticised a lot unjustly. I have watched the replay and have to admit I was wrong I missed the lowblows from Ward #WardKovalev2— Tony Weeks (@TonyWeeks_) 18 июня 2017 г.
I stopped the fight due to Kovalev not protecting himself had I saw the shots were low I would not have stopped the fight. My mistake— Tony Weeks (@TonyWeeks_) 18 июня 2017 г.
Отметим, что промоутерская компания Main Events, которая представляет интересы российского боксера, намерена опротестовать результаты боя с Уордом.
Напомним, реванш состоялся минувшей ночью в Лас-Вегасе. Сергей Ковалёв не смогу вернуть титулы Международной боксёрской Федерации (IBF), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Всемирной боксёрской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг.
В восьмом раунде россиянин пропустил сильный удар и потерял контроль. Затем Уорд нанес ему несколько ударов по корпусу, после одного из которых Ковалёв согнулся и сел на канаты. Рефери досрочно остановил поединок, присудив американцу победу техническим нокаутом. Многие отметили, что Уорд наносил сопернику удары ниже пояса.
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