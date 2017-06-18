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  • 18.06, 12:41

    Судья признал, что досрочная остановка боя Ковалёва с Уордом была ошибкой

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    Судья признал, что досрочная остановка боя Ковалёва с Уордом была ошибкой

    Судья признал, что досрочная остановка боя Ковалёва с Уордом была ошибкой

    Рефери Тони Уикс, просмотрел повторы поединка и убедился, что соперник россиянина наносил удары ниже пояса.

    Тони Уикс, который судил бой россиянина Сергея Ковалёва с американцем Андре Уордом, признал, что допустил ошибку, досрочно остановив поединок. Он сообщил, что, просмотрев повторы, увидел удары ниже пояса, которые не заметил в нужный момент. Об этом рефери написал в своем Twitter.

    Тони Уикс: «Я подверглся критике во многом несправедливо. Я посмотрел повторы и должен признать, что ошибся — я не увидел удары ниже пояса со стороны Уорда. Я остановил бой из-за того, что Ковалёв не защищался. Если бы я увидел, что удары были ниже пояса, я бы не остановил поединок. Моя ошибка».







    Отметим, что промоутерская компания Main Events, которая представляет интересы российского боксера, намерена опротестовать результаты боя с Уордом.

    Напомним, реванш состоялся минувшей ночью в Лас-Вегасе. Сергей Ковалёв не смогу вернуть титулы Международной боксёрской Федерации (IBF), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Всемирной боксёрской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг.

    В восьмом раунде россиянин пропустил сильный удар и потерял контроль. Затем Уорд нанес ему несколько ударов по корпусу, после одного из которых Ковалёв согнулся и сел на канаты. Рефери досрочно остановил поединок, присудив американцу победу техническим нокаутом. Многие отметили, что Уорд наносил сопернику удары ниже пояса.

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