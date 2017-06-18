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  • 18.06, 08:08

    Сергей Ковалёв не сумел взять реванш у Андре Уорда

    1 комментарий
    Сергей Ковалёв не сумел взять реванш у Андре Уорда

    Сергей Ковалёв не сумел взять реванш у Андре Уорда

    Сергей Ковалёв не сумел взять реванш у Андре Уорда
  • Фото: @BleacherReport /twitter.com

    • В Лас-Вегасе состоялся «бой года» между россиянином Сергеем Ковалёвым и американцем Андре Уордом. Ковалёв не сумел вернуть себе чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.

    В 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе Ковалёв проиграл Уорду техническим нокаутом в 8-м раунде, передает ТАСС.


    Россиянин не сумел взять реванш у Уорда за спорное поражение. В ноябре 2016 года Сергей Ковалёв проиграл по очкам и расстался с титулами чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в весовой категории до 79,38 кг. Поединок получился ровным, но судьи отдали предпочтение американцу с минимальным преимуществом. Ковалёв после боя заявил что его «ограбили» и потребовал реванша.

    В послужном списке Ковалёва теперь 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 — нокаутом) и ни одного поражения.


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