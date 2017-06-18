Сергей Ковалёв не сумел взять реванш у Андре Уорда

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Лас-Вегасе состоялся «бой года» между россиянином Сергеем Ковалёвым и американцем Андре Уордом. Ковалёв не сумел вернуть себе чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.
В 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе Ковалёв проиграл Уорду техническим нокаутом в 8-м раунде, передает ТАСС.
Россиянин не сумел взять реванш у Уорда за спорное поражение. В ноябре 2016 года Сергей Ковалёв проиграл по очкам и расстался с титулами чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в весовой категории до 79,38 кг. Поединок получился ровным, но судьи отдали предпочтение американцу с минимальным преимуществом. Ковалёв после боя заявил что его «ограбили» и потребовал реванша.
В послужном списке Ковалёва теперь 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 — нокаутом) и ни одного поражения.
#AndStill WBA Light Heavyweight Super Champion by TKO8 S. O. G. @andreward #wbaboxing #WardKovakev #WardKovakev2 pic.twitter.com/gZW0V9lVKW— WBA Boxing (@WBABoxing) 18 июня 2017 г.
Россиянин не сумел взять реванш у Уорда за спорное поражение. В ноябре 2016 года Сергей Ковалёв проиграл по очкам и расстался с титулами чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в весовой категории до 79,38 кг. Поединок получился ровным, но судьи отдали предпочтение американцу с минимальным преимуществом. Ковалёв после боя заявил что его «ограбили» и потребовал реванша.
В послужном списке Ковалёва теперь 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 — нокаутом) и ни одного поражения.
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