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  • 18.06, 09:38

    «Это позор»: промоутеры Ковалёва обжалуют результат боя с Уордом

    2 комментария
    «Это позор»: промоутеры Ковалёва обжалуют результат боя с Уордом

    «Это позор»: промоутеры Ковалёва обжалуют результат боя с Уордом

    «Это позор»: промоутеры Ковалёва обжалуют результат боя с Уордом
  • Фото Associated Press © 2017, John Locher

    • Промоутерская компания Main Events, представляющая интересы россиянина Сергея Ковалева, намерена подать протест на результат поединка с американцем Андре Уордом.

    Репортер Yahoo!Sports Крис Мэнникс написал в Twitter, что Main Events планирует направить протест, настаивая на нескольких ударах ниже пояса. Об этом же сообщил и журналист издания Ring Майк Коппингер.

    Кэти Дува, промоутер: «Мы подадим протест в понедельник, мы попросим комиссию пересмотреть повторы с ударами россиянину ниже пояса. Это позор».




    В восьмом раунде Ковалёв пропустил сильный удар и на время потерял контроль над ситуацией. Воспользовавшись этим, Уорд нанес сопернику несколько ударов по корпусу, после одного из которых Ковалёв согнулся и сел на канаты. Судья остановил поединок, присудив победу американцу техническим нокаутом. По мнению российского боксера, американец наносил удары ниже пояса.


    Официальный аккаунт Main Events выразил свое отношение к поединку, ретвитнув следующий пост:


    Сам Ковалёв после боя заявил, что не понимает, почему рефери остановил поединок, и хотел бы провести с Уордом третий бой.

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