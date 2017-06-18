«Это позор»: промоутеры Ковалёва обжалуют результат боя с Уордом

Промоутерская компания Main Events, представляющая интересы россиянина Сергея Ковалева, намерена подать протест на результат поединка с американцем Андре Уордом.
Репортер Yahoo!Sports Крис Мэнникс написал в Twitter, что Main Events планирует направить протест, настаивая на нескольких ударах ниже пояса. Об этом же сообщил и журналист издания Ring Майк Коппингер.
Кэти Дува, промоутер: «Мы подадим протест в понедельник, мы попросим комиссию пересмотреть повторы с ударами россиянину ниже пояса. Это позор».
В восьмом раунде Ковалёв пропустил сильный удар и на время потерял контроль над ситуацией. Воспользовавшись этим, Уорд нанес сопернику несколько ударов по корпусу, после одного из которых Ковалёв согнулся и сел на канаты. Судья остановил поединок, присудив победу американцу техническим нокаутом. По мнению российского боксера, американец наносил удары ниже пояса.
Официальный аккаунт Main Events выразил свое отношение к поединку, ретвитнув следующий пост:
Сам Ковалёв после боя заявил, что не понимает, почему рефери остановил поединок, и хотел бы провести с Уордом третий бой.
Кэти Дува, промоутер: «Мы подадим протест в понедельник, мы попросим комиссию пересмотреть повторы с ударами россиянину ниже пояса. Это позор».
Main Events plans to file a protest, citing the repeated low blows.— Chris Mannix (@ChrisMannixYS) June 18, 2017
Kathy Duva says Main Events will protest the result, saying final blow was a low blow. #WardKovalev— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) June 18, 2017
В восьмом раунде Ковалёв пропустил сильный удар и на время потерял контроль над ситуацией. Воспользовавшись этим, Уорд нанес сопернику несколько ударов по корпусу, после одного из которых Ковалёв согнулся и сел на канаты. Судья остановил поединок, присудив победу американцу техническим нокаутом. По мнению российского боксера, американец наносил удары ниже пояса.
June 18, 2017
Официальный аккаунт Main Events выразил свое отношение к поединку, ретвитнув следующий пост:
THAT’S IT. WARD STOPS KOVALEV. pic.twitter.com/CeHUEum2Vc— Brukhalian (@justinvondoom) June 18, 2017
Сам Ковалёв после боя заявил, что не понимает, почему рефери остановил поединок, и хотел бы провести с Уордом третий бой.
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