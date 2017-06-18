Ковалёв намерен провести третий бой с Уордом

Российский боксер Сергей Ковалев заявил, что не понимает, почему судья решил остановить его бой с американцем Андре Уордом, и хотел бы провести с ним третий поединок.
Бой был остановлен за 21 секунду до конца восьмого раунда. Как следует из судейских записок Атлетической комиссии штата Невада, обнародованных журналистом издания «Ринг» Майком Коппингером, на тот момент Ковалёв проигрывал Уорду по очкам у двух судей с одинаковым счетом 66:67 и выигрывал у третьего — 68:65.
Сергей Ковалёв: «Зачем было останавливать бой? Я мог продолжать боксировать. Я не знаю, я не могу это объяснить. Я думал, что делаю все хорошо. Я не чувствовал, что сила его ударов может сбить меня с ног. Были удары ниже пояса, но я был в состоянии продолжить поединок. Хочу третьего боя с Уордом».
Для проведения этого боя Ковалёв воспользовался пунктом о реванше, который был прописан в контракте на ноябрьский поединок, когда россиянин потерпел первое в карьере поражение. Однако на этот раз пункта о проведении матча-реванша в контракте на бой не было.
Ward was up 67–66 on two cards and down 68–65 on the other #WardKovakev pic.twitter.com/ilanLo8NER— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) June 18, 2017
Сергей Ковалёв: «Зачем было останавливать бой? Я мог продолжать боксировать. Я не знаю, я не могу это объяснить. Я думал, что делаю все хорошо. Я не чувствовал, что сила его ударов может сбить меня с ног. Были удары ниже пояса, но я был в состоянии продолжить поединок. Хочу третьего боя с Уордом».
Для проведения этого боя Ковалёв воспользовался пунктом о реванше, который был прописан в контракте на ноябрьский поединок, когда россиянин потерпел первое в карьере поражение. Однако на этот раз пункта о проведении матча-реванша в контракте на бой не было.
Комментарии