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  • 18.06, 09:39

    Матч открытия Кубка конфедераций посетили свыше 50 тысяч болельщиков

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    Матч открытия Кубка конфедераций посетили свыше 50 тысяч болельщиков

    Матч открытия Кубка конфедераций посетили свыше 50 тысяч болельщиков

    Матч открытия Кубка конфедераций посетили свыше 50 тысяч болельщиков

    Сборная России по футболу уверенно стартовала в Кубке конфедераций. В матче открытия в Санкт-Петербурге российская команда обыграла гостей из Новой Зеландии со счетом 2:0.

    Матч открытия турнира посетили свыше 50 тысяч болельщиков из разных уголков России и всего света. Среди болельщиков был и Владимир Путин. На трибуне вместе с президентом России — легендарный футболист Пеле. Визит таких зрителей подчеркивает — это самый ожидаемый футбольный праздник года и очень значимое событие для страны.

    Перед началом матча Путин пообщался с президентом FIFA. С организацией турнира, на его взгляд, победно справились, дело теперь за футболистами.

    Петербург первым из российских городов принял Кубок конфедераций, следом Казань, Сочи, Москва. Окунуться в атмосферу футбольного праздника можно не только на стадионе, но и в фан-зоне в центре Петербурга.

    Первая игра с Новой Зеландией показала, что обновленная российская команда с характером и старается играть в атакующий футбол. Это уже оценили и будущие соперники — мексиканцы.

    Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Николая Булкина.

    Самые яркие моменты церемонии открытия Кубка конфедераций в Петербурге — красочное и незабываемое шоу.

    Опубликовано НТВ 17 июня 2017 г.
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