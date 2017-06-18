Матч открытия Кубка конфедераций посетили свыше 50 тысяч болельщиков

Сборная России по футболу уверенно стартовала в Кубке конфедераций. В матче открытия в
Санкт-Петербурге российская команда обыграла гостей из Новой Зеландии со счетом 2:0.
Матч открытия турнира посетили свыше 50 тысяч болельщиков из разных уголков России и всего света. Среди болельщиков был и Владимир Путин. На трибуне вместе с президентом России — легендарный футболист Пеле. Визит таких зрителей подчеркивает — это самый ожидаемый футбольный праздник года и очень значимое событие для страны.
Перед началом матча Путин пообщался с президентом FIFA. С организацией турнира, на его взгляд, победно справились, дело теперь за футболистами.
Петербург первым из российских городов принял Кубок конфедераций, следом Казань, Сочи, Москва. Окунуться в атмосферу футбольного праздника можно не только на стадионе, но и в фан-зоне в центре Петербурга.
Первая игра с Новой Зеландией показала, что обновленная российская команда с характером и старается играть в атакующий футбол. Это уже оценили и будущие соперники — мексиканцы.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Николая Булкина.
Перед началом матча Путин пообщался с президентом FIFA. С организацией турнира, на его взгляд, победно справились, дело теперь за футболистами.
Петербург первым из российских городов принял Кубок конфедераций, следом Казань, Сочи, Москва. Окунуться в атмосферу футбольного праздника можно не только на стадионе, но и в фан-зоне в центре Петербурга.
Первая игра с Новой Зеландией показала, что обновленная российская команда с характером и старается играть в атакующий футбол. Это уже оценили и будущие соперники — мексиканцы.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Николая Булкина.
Самые яркие моменты церемонии открытия Кубка конфедераций в Петербурге — красочное и незабываемое шоу.Опубликовано НТВ 17 июня 2017 г.
Кубок конфедерацийНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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