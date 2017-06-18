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  • 18.06, 05:06

    Три человека задержаны по делу об убийстве школьника Артёма в США

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    Три человека задержаны по делу об убийстве школьника Артёма в США

    Три человека задержаны по делу об убийстве школьника Артёма в США

    Три человека задержаны по делу об убийстве школьника Артёма в США
  • Фото: «Страница новостей» /vk.com

    • Полиция округа Монтгомери (штат Мэриленд) арестовала трех человек по подозрению в жестоком убийстве 18-летнего Артёма Зиберова и его одноклассника.

    Имена задержанных и другие подробности не раскрываются. Известно лишь, что две недели следователи выясняли, что делали жертвы перед смертью. Также в полиции не исключают, что целью убийц были оба подростка, сообщает ТАСС.

    Гражданин США и России Артём Зиберов и его одноклассник Шади Ади Наджар были убиты в припаркованной машине 5 июня. Убийцы расстреляли подростков, выпустив в них более 20 пуль.

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