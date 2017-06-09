Расстрел московского отличника в Америке мог быть показательной расправой

Загадочная смерть русского школьника в Америке. Кто так жестоко расстрелял отличника из Москвы? И почему все думают, что это убийство было показательной расправой?
Вся полиция американского штата Мэриленд брошена на поиски убийц 18-летнего россиянина Артёма Зиберова и его друга. Тела школьников с множественными огнестрельными ранениями обнаружили в машине минувшей ночью. Киллер или, возможно, киллеры выпустили в подростков несколько десятков пуль, и именно этот факт, по мнению следователей, говорит, что расстрел не был случайным. Но кто стоит за таким жестоким убийством? И чем могли насолить кому-то два примерных выпускника колледжа? Первые версии следователей и предположения мамы Артёма — у корреспондента НТВ Алексея Квашенкина.
Выпускной в школе Монгомери, где учились убитые юноши, но для бывших одноклассников Артёма Зиберова это уже не праздник.
Одноклассник Артёма: «Он всегда улыбался, всегда был такой радостный. Мы все думали, что это будет лучший день в жизни».
Последнее фото Артёма — в школьном альбоме. Уильям Тевелоу, отчим мальчика от интервью он категорически отказался, воспитывал Артёма как родного — настоящим скаутом. Как случился этот кошмар, мама ребенка рассказала телеканалу RT.
Мать Артёма: «В последние недели он говорил мне, что очень беспокоится о том, как будет платить за машину, за страховку, за поездку в Москву в июле. Раньше он не говорил об этом. Последнее время он говорил „Я очень волнуюсь“. И вот на следующий день был выпускной, вручение дипломов в Вашингтоне. Я написала ему, чтобы он приезжал спать, уже было 01:40, но он мне не ответил».
Место, где припарковались 18-летний Артём Зиберов и 17-летний Шади Наждар, можно до сих пор найти по следам разбитого стекла на обочине у дома Гордона Гайпа. Это его камера видеонаблюдения запишет звук канонады и отъезжающего автомобиля. Сам Гайп, правда, не придаст звукам особого значения.
Гордон Гайп: «Я поначалу даже не понял, что это такое. Подумал, фейрверк, наверное. А потом уже пришли офицеры и попросили запись с камеры. Тогда я понял, что случилось что-то страшное».
Патрульный по рации передает срочное сообщение: произошло двойное убийство, два человека застрелены, кровотечение, ранения в голову. Полиция насчитала 22 выстрела.
Оба друга были отличникам. Артём Зиберов собирался поступать в университет Мэриленда. Но почему их нашли именно в этом месте? Ведь местные жители никогда не видели здесь ни самих юношей, ни их машину. Картина убийства полицейским напоминает показательную расправу, а не результат случайной стычки. Выйдя на связь с «Итогами дня», друг Артёма Александр Суарес едва сдерживает слезы.
Александр Суарес, друг Артёма Зиберова: «Я не верю, что была причина их убивать. Они оказались не в то время не в том месте. Почему я так думаю? Он был очень умным и не стал бы делать глупостей. Ему чудовищно не повезло, он не заслужил такого».
Сейчас за любую информацию об убийцах управление полиции округа объявило вознаграждение. Но пока у полицейских нет даже подозреваемых.
Выпускной в школе Монгомери, где учились убитые юноши, но для бывших одноклассников Артёма Зиберова это уже не праздник.
Одноклассник Артёма: «Он всегда улыбался, всегда был такой радостный. Мы все думали, что это будет лучший день в жизни».
Последнее фото Артёма — в школьном альбоме. Уильям Тевелоу, отчим мальчика от интервью он категорически отказался, воспитывал Артёма как родного — настоящим скаутом. Как случился этот кошмар, мама ребенка рассказала телеканалу RT.
Мать Артёма: «В последние недели он говорил мне, что очень беспокоится о том, как будет платить за машину, за страховку, за поездку в Москву в июле. Раньше он не говорил об этом. Последнее время он говорил „Я очень волнуюсь“. И вот на следующий день был выпускной, вручение дипломов в Вашингтоне. Я написала ему, чтобы он приезжал спать, уже было 01:40, но он мне не ответил».
Место, где припарковались 18-летний Артём Зиберов и 17-летний Шади Наждар, можно до сих пор найти по следам разбитого стекла на обочине у дома Гордона Гайпа. Это его камера видеонаблюдения запишет звук канонады и отъезжающего автомобиля. Сам Гайп, правда, не придаст звукам особого значения.
Гордон Гайп: «Я поначалу даже не понял, что это такое. Подумал, фейрверк, наверное. А потом уже пришли офицеры и попросили запись с камеры. Тогда я понял, что случилось что-то страшное».
Патрульный по рации передает срочное сообщение: произошло двойное убийство, два человека застрелены, кровотечение, ранения в голову. Полиция насчитала 22 выстрела.
Оба друга были отличникам. Артём Зиберов собирался поступать в университет Мэриленда. Но почему их нашли именно в этом месте? Ведь местные жители никогда не видели здесь ни самих юношей, ни их машину. Картина убийства полицейским напоминает показательную расправу, а не результат случайной стычки. Выйдя на связь с «Итогами дня», друг Артёма Александр Суарес едва сдерживает слезы.
Александр Суарес, друг Артёма Зиберова: «Я не верю, что была причина их убивать. Они оказались не в то время не в том месте. Почему я так думаю? Он был очень умным и не стал бы делать глупостей. Ему чудовищно не повезло, он не заслужил такого».
Сейчас за любую информацию об убийцах управление полиции округа объявило вознаграждение. Но пока у полицейских нет даже подозреваемых.
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