Двойное убийство в Вашингтоне: российского юношу с приятелем расстреляли в упор

Появилась новая информация о жестоком убийстве в американской столице. Жертвами преступников стал российский юноша и его товарищ.
Трагедия произошла в понедельник. Накануне выпускного 18-летнего Артёма Зиберова вместе с другом Шади Ади Наджаром нашли убитыми в машине, припаркованной недалеко от квартала, где они жили. Сообщается, что молодых людей расстреляли в упор. В них выпустили больше 20 пуль.
Артём Зиберов жил с мамой и отчимом в Монтгомери Виллидж, это благополучный пригород американской столицы. Его отец и другие родные остались в Москве. В США юноша только что закончил школу и собирался поступать в университет.
Артём подружился с Наджаром в школе, подростки считались блестящими учениками. Зиберов говорил на 3 языках, учил еще и японский, собирался делать карьеру в области международных отношений. В роковой вечер приятели уехали на встречу с друзьями, но не добрались до места. По решению родных тело российского юноши будет перевезено в Москву.
Артём Зиберов жил с мамой и отчимом в Монтгомери Виллидж, это благополучный пригород американской столицы. Его отец и другие родные остались в Москве. В США юноша только что закончил школу и собирался поступать в университет.
Артём подружился с Наджаром в школе, подростки считались блестящими учениками. Зиберов говорил на 3 языках, учил еще и японский, собирался делать карьеру в области международных отношений. В роковой вечер приятели уехали на встречу с друзьями, но не добрались до места. По решению родных тело российского юноши будет перевезено в Москву.
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