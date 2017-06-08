Убитого в США россиянина Артёма Зиберова похоронят в Москве

Тело зверски убитого в штате Мэриленд молодого человека доставят в Москву, где проживает отец жертвы и многочисленные родственники.
Как сообщил ТАСС настоятель православного храма Святого Иоанна Предтечи в Вашингтоне Виктор Потапов, решение перевезти тело убитого Артёма в Москву приняли родные.
Священник рассказал, что у убитого было два гражданства — российское и американское. Молодой человек проживал в пригороде Вашингтона с матерью и отчимом. Также Потапов со слов матери рассказал, что 18-летний Зиберов не относился к числу трудных подростков: подросток хорошо учился, готовился поступать в университет. Его убили накануне выпускного вечера в школе, которую он окончил.
Тела изрешеченных пулями 18-летнего Артёма Зиберова и его друга 17-летнего Шади Ади Наджара были обнаружены внутри припаркованного автомобиля в Монтгомери. Полиция ведет расследование, за любую информацию об инциденте объявлено вознаграждение в размере 10 тысяч долларов.
Священник рассказал, что у убитого было два гражданства — российское и американское. Молодой человек проживал в пригороде Вашингтона с матерью и отчимом. Также Потапов со слов матери рассказал, что 18-летний Зиберов не относился к числу трудных подростков: подросток хорошо учился, готовился поступать в университет. Его убили накануне выпускного вечера в школе, которую он окончил.
Тела изрешеченных пулями 18-летнего Артёма Зиберова и его друга 17-летнего Шади Ади Наджара были обнаружены внутри припаркованного автомобиля в Монтгомери. Полиция ведет расследование, за любую информацию об инциденте объявлено вознаграждение в размере 10 тысяч долларов.
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