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  • 08.06, 02:48

    Убитого в США россиянина Артёма Зиберова похоронят в Москве

    1 комментарий
    Убитого в США россиянина Артёма Зиберова похоронят в Москве

    Убитого в США россиянина Артёма Зиберова похоронят в Москве

    Убитого в США россиянина Артёма Зиберова похоронят в Москве
  • Фото: Artem Ziberov /facebook.com

    • Тело зверски убитого в штате Мэриленд молодого человека доставят в Москву, где проживает отец жертвы и многочисленные родственники.

    Как сообщил ТАСС настоятель православного храма Святого Иоанна Предтечи в Вашингтоне Виктор Потапов, решение перевезти тело убитого Артёма в Москву приняли родные.

    Священник рассказал, что у убитого было два гражданства — российское и американское. Молодой человек проживал в пригороде Вашингтона с матерью и отчимом. Также Потапов со слов матери рассказал, что 18-летний Зиберов не относился к числу трудных подростков: подросток хорошо учился, готовился поступать в университет. Его убили накануне выпускного вечера в школе, которую он окончил.

    Тела изрешеченных пулями 18-летнего Артёма Зиберова и его друга 17-летнего Шади Ади Наджара были обнаружены внутри припаркованного автомобиля в Монтгомери. Полиция ведет расследование, за любую информацию об инциденте объявлено вознаграждение в размере 10 тысяч долларов.

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