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  • 18.06, 02:04

    Путин рассказал, как Гельмут Коль повлиял на его взгляды

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    Путин рассказал, как Гельмут Коль повлиял на его взгляды

    Путин рассказал, как Гельмут Коль повлиял на его взгляды

    Президент РФ Владимир Путин рассказал о своем знакомстве с Гельмутом Колем и о том, как экс-канцлер на него повлиял.

    Владимир Путин, президент РФ: «Я знаком с ним с начала 1990-х годов, обстоятельно присутствовал при его разговоре с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком, он пригласил его к себе в резиденцию — правительство ФРГ тогда еще находилось в Бонне. И потом было несколько встреч, мы неоднократно встречались в разных качествах, на меня первая же беседа произвела очень сильное впечатление, очень сильное».

    По словам президента, взгляды Коля на будущие взаимоотношения России и Германии, России и Европы очень повлияли на него.

    Владимир Путин: «Они не только произвели на меня большое впечатление, но и в значительной степени изменили мой собственный взгляд на эти процессы. Я увидел перед собой очень глубокого и основательного в своих суждениях человека».

    Путин признался, что его удивляла откровенность и глубина взглядов экс-канцлера ФРГ на международные отношения в целом и на российско-европейские отношения в частности. Российский лидер снова принес соболезнования родным Коля и всему немецкому народу, передает РИА Новости.

    Экс-канцлер ФРГ (с 1982 по 1998 год) Гельмут Коль скончался в пятницу утром в возрасте 87 лет. Его называли «отцом объединения Германии», «канцлером единства». Исторической заслугой Коля считается воссоединение Западной и Восточной Германии.

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