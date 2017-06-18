Путин рассказал, как Гельмут Коль повлиял на его взгляды

Президент РФ Владимир Путин рассказал о своем знакомстве с Гельмутом Колем и о том, как
экс-канцлер на него повлиял.
Владимир Путин, президент РФ: «Я знаком с ним с начала 1990-х годов, обстоятельно присутствовал при его разговоре с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком, он пригласил его к себе в резиденцию — правительство ФРГ тогда еще находилось в Бонне. И потом было несколько встреч, мы неоднократно встречались в разных качествах, на меня первая же беседа произвела очень сильное впечатление, очень сильное».
По словам президента, взгляды Коля на будущие взаимоотношения России и Германии, России и Европы очень повлияли на него.
Владимир Путин: «Они не только произвели на меня большое впечатление, но и в значительной степени изменили мой собственный взгляд на эти процессы. Я увидел перед собой очень глубокого и основательного в своих суждениях человека».
Путин признался, что его удивляла откровенность и глубина взглядов экс-канцлера ФРГ на международные отношения в целом и на российско-европейские отношения в частности. Российский лидер снова принес соболезнования родным Коля и всему немецкому народу, передает РИА Новости.
считается воссоединение Западной и Восточной Германии.
По словам президента, взгляды Коля на будущие взаимоотношения России и Германии, России и Европы очень повлияли на него.
Владимир Путин: «Они не только произвели на меня большое впечатление, но и в значительной степени изменили мой собственный взгляд на эти процессы. Я увидел перед собой очень глубокого и основательного в своих суждениях человека».
Путин признался, что его удивляла откровенность и глубина взглядов экс-канцлера ФРГ на международные отношения в целом и на российско-европейские отношения в частности. Российский лидер снова принес соболезнования родным Коля и всему немецкому народу, передает РИА Новости.
считается воссоединение Западной и Восточной Германии.
Комментарии