Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Гельмута Коля

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля, отметив, что политика будут помнить в России как принципиального сторонника развития дружественных отношений между двумя странами.
Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин направил телеграмму с соболезнованиями федеральному президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и федеральному канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в связи с кончиной «авторитетнейшего государственного деятеля, одного из патриархов европейской и мировой политики».
Из телеграммы Владимира Путина: «Мне посчастливилось лично общаться с Гельмутом Колем. Я искренне восхищался его мудростью, способностью принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых сложных ситуациях. В России его будут помнить как принципиального сторонника развития дружественных отношений между нашими странами, внесшего огромный вклад в укрепление взаимовыгодного двустороннего партнерства и добрососедства».
Президент России передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного, правительству и всему народу Германии.
скончался в пятницу в возрасте 87 лет в своем доме в Людвигсхафене.
Из телеграммы Владимира Путина: «Мне посчастливилось лично общаться с Гельмутом Колем. Я искренне восхищался его мудростью, способностью принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых сложных ситуациях. В России его будут помнить как принципиального сторонника развития дружественных отношений между нашими странами, внесшего огромный вклад в укрепление взаимовыгодного двустороннего партнерства и добрососедства».
Президент России передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного, правительству и всему народу Германии.
скончался в пятницу в возрасте 87 лет в своем доме в Людвигсхафене.
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