Объединенная Германия и европейская интеграция: наследие экс-канцлера Гельмута Коля

На
88-м году жизни скончался Гельмут Коль, немецкий канцлер, при котором Германия пережила историческое событие — была разрушена Берлинская стена, и страна воссоединилась. Коль застал и распад СССР. Но сумел стать хорошим другом как для Горбачёва, так и для Ельцина.
Обозреватель НТВ Владимир Кондратьев, который в годы правления Гельмута Коля руководил корпунктом советского Гостелерадио в Бонне, лично знал канцлера.
Владимир Кондратьев: «Канцлерство Гельмута Коля в Германии длилось 16 лет. Это рекорд новейшей истории. Дольше у власти находился только Отто фон Бисмарк — 19 лет. Сравнение Коля с Бисмарком, первым канцлером Германской империи, вполне естественно. И тот, и другой объединили и сплотили Германию. Правда, Колю удалось это сделать, по его выражению, без слез и крови».
Гельмут Коль, который скончался сегодня в возрасте 87 лет, был известен под прозвищем черный великан.
Владимир Кондратьев: «Черный потому, что это традиционный цвет консервативной Христианско-демократической партии. А великан потому, что крупная личность — в прямом и в переносном смысле. Коль сделал стремительную карьеру. Он не блистал ораторскими способностями, скорее наоборот — харизмой не отличался, выступал неважно, но обладал невероятной пробивной силой и организаторским талантом, напористостью и политическим нюхом».
Не сразу наладились отношения канцлера с отцом советской перестройки. Коль поначалу сравнивал Горбачёва с Геббельсом. Но потом признал ошибку и поехал в Москву мириться. В Бонне оба политика уже встречались как добрые друзья. Коль осознавал шансы, которые открыло советское новое мышление.
Падение Берлинской стены застало его, как и всех остальных, врасплох. Но канцлер быстрее других предпринял конкретные шаги по объединению Германии. Не согласовав свой курс даже с соратниками по коалиции и партнерами по НАТО, Коль опубликовал план действий, создал валютный союз ГДР.
Его жена, страдавшая от редкой болезни, покончила с собой. Она попросила мужа в предсмертной записке не оставаться вдовцом. Коль нашел новую спутницу жизни — Майк Рихтер, его бывшую сотрудницу в ведомстве канцлера, она была на 35 лет моложе.
Владимир Кондратьев: «Коль всегда любил поесть, ценил вино, особенно со своей родины Рейнланд-Пфальца. Помню, как на встрече с советскими журналистами он потребовал унести французское вино — мол, оно отвратительное — и принести настоящее, рейнское».
Грузный Коль перенес операции на коленях и после этого неудачно упал у себя дома, получив черепно-мозговую травму. Многие уже думали, что никогда больше не увидят Коля на публике. Но он появился в 20-ю годовщину падения Берлинской стены. Видны были последствия болезни, тем не менее, все расслышали и поняли проникновенные слова.
Владимир Кондратьев: «Ценитель изысканных вин и яств мог пить водку стаканами с Ельциным и прыгать после совместного посещения сауны в холодную реку, лишь бы добиться скорейшего выполнения российских обязательств по германскому объединению. Он не повторил ошибки своего политического деда — Конрада Аденауэра, не приехавшего сразу в Берлин после начала строительства стены».
Именно Коль сыграл решающую роль в европейской интеграции и введении общей валюты — евро. А нынешний канцлер ФРГ Ангела Меркель — можно сказать, его воспитанница. Гельмут Коль, первый канцлер объединенной Германии, навсегда останется в истории как самый успешный немецкий политический деятель послевоенного периода.
Владимир Кондратьев: «Канцлерство Гельмута Коля в Германии длилось 16 лет. Это рекорд новейшей истории. Дольше у власти находился только Отто фон Бисмарк — 19 лет. Сравнение Коля с Бисмарком, первым канцлером Германской империи, вполне естественно. И тот, и другой объединили и сплотили Германию. Правда, Колю удалось это сделать, по его выражению, без слез и крови».
Гельмут Коль, который скончался сегодня в возрасте 87 лет, был известен под прозвищем черный великан.
Владимир Кондратьев: «Черный потому, что это традиционный цвет консервативной Христианско-демократической партии. А великан потому, что крупная личность — в прямом и в переносном смысле. Коль сделал стремительную карьеру. Он не блистал ораторскими способностями, скорее наоборот — харизмой не отличался, выступал неважно, но обладал невероятной пробивной силой и организаторским талантом, напористостью и политическим нюхом».
Не сразу наладились отношения канцлера с отцом советской перестройки. Коль поначалу сравнивал Горбачёва с Геббельсом. Но потом признал ошибку и поехал в Москву мириться. В Бонне оба политика уже встречались как добрые друзья. Коль осознавал шансы, которые открыло советское новое мышление.
Падение Берлинской стены застало его, как и всех остальных, врасплох. Но канцлер быстрее других предпринял конкретные шаги по объединению Германии. Не согласовав свой курс даже с соратниками по коалиции и партнерами по НАТО, Коль опубликовал план действий, создал валютный союз ГДР.
Его жена, страдавшая от редкой болезни, покончила с собой. Она попросила мужа в предсмертной записке не оставаться вдовцом. Коль нашел новую спутницу жизни — Майк Рихтер, его бывшую сотрудницу в ведомстве канцлера, она была на 35 лет моложе.
Владимир Кондратьев: «Коль всегда любил поесть, ценил вино, особенно со своей родины Рейнланд-Пфальца. Помню, как на встрече с советскими журналистами он потребовал унести французское вино — мол, оно отвратительное — и принести настоящее, рейнское».
Грузный Коль перенес операции на коленях и после этого неудачно упал у себя дома, получив черепно-мозговую травму. Многие уже думали, что никогда больше не увидят Коля на публике. Но он появился в 20-ю годовщину падения Берлинской стены. Видны были последствия болезни, тем не менее, все расслышали и поняли проникновенные слова.
Владимир Кондратьев: «Ценитель изысканных вин и яств мог пить водку стаканами с Ельциным и прыгать после совместного посещения сауны в холодную реку, лишь бы добиться скорейшего выполнения российских обязательств по германскому объединению. Он не повторил ошибки своего политического деда — Конрада Аденауэра, не приехавшего сразу в Берлин после начала строительства стены».
Именно Коль сыграл решающую роль в европейской интеграции и введении общей валюты — евро. А нынешний канцлер ФРГ Ангела Меркель — можно сказать, его воспитанница. Гельмут Коль, первый канцлер объединенной Германии, навсегда останется в истории как самый успешный немецкий политический деятель послевоенного периода.
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