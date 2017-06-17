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  • 17.06, 23:02

    С бывшим канцлером Гельмутом Колем простятся на общеевропейском уровне

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    С бывшим канцлером Гельмутом Колем простятся на общеевропейском уровне

    С бывшим канцлером Гельмутом Колем простятся на общеевропейском уровне

    С бывшим канцлером Гельмутом Колем простятся на общеевропейском уровне
  • Фото Associated Press © 2017, Michael Probst

    • Общеевропейская церемония прощания с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем состоится во французском Страсбурге.

    Евросоюз почтит память экс-канцлера Коля на общеевропейской церемонии прощания. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, пишет Bild.

    Жан-Клод Юнкер    : «Еще при жизни Гельмут Коль был удостоен почетного гражданства Европы, что подчеркнуло его исключительные заслуги. Поэтому сейчас также следует воздать ему должное, проведя европейскую церемонию прощания».

    Церемония, как ожидается, состоится во французском Страсбурге. Подобное прощание на общеевропейском уровне будет проводиться впервые. Дата пока не называется.

    Гельмут Коль был у власти в Германии 16 лет — с 1982 по 1998 год. Он скончался накануне утром в своем доме в немецком Людвигсхафене на 88 году жизни. Среди исторических заслуг Коля называют воссоединение Западной и Восточной Германии, а также европейскую интеграцию.

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