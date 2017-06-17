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  • 17.06, 01:50

    Арестованный по делу Вороненкова подвез киллера к месту убийства

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    Арестованный по делу Вороненкова подвез киллера к месту убийства

    Арестованный по делу Вороненкова подвез киллера к месту убийства

    Арестованный по делу Вороненкова подвез киллера к месту убийства
  • Фото: @gazetabegemot /twitter.com

    • Один из подозреваемых в причастности к убийству Дениса Вороненкова арестован судом Киева на 2 месяца.

    Как рассказали в прокуратуре Киева, Ярослав Тарасенко был водителем и сообщником убийцы бывшего депутата Госдумы. Он привез киллера к месту убийства и должен был забрать его оттуда, передает ТАСС.

    Активист «Правого сектора» Тарасенко был задержан в рамках спецоперации накануне в Павловграде.

    Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева. Охранник Вороненкова открыл огонь, киллер пополучил ранения, от которых впоследствии скончался.

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