На Украине задержаны подозреваемые по делу об убийстве Вороненкова

В городе Павлоград Днепропетровской области проводятся задержания лиц, причастных к убийству
экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
В сообщении отмечается, что задержанных доставляют в отделения полиции для проведения дальнейших следственных действий.
Как сообщает украинское издание «Страна.ua», среди задержанных может находиться лидер местной ячейки «Правого сектора» (организация запрещена в России), активист «Павлоградской самообороны» Ярослав Тарасенко. При этом не сообщается, в каком статусе Тарасенко фигурирует в деле об убийстве Вороненкова.
Денис Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева у выхода из отеля Premier Palace. Убийцей, по данным украинских силовиков, оказался 28-летний гражданин Украины Павел Паршов. Во время нападения он был ранен охранником Вороненкова и через некоторое время скончался в больнице.
Как сообщает украинское издание «Страна.ua», среди задержанных может находиться лидер местной ячейки «Правого сектора» (организация запрещена в России), активист «Павлоградской самообороны» Ярослав Тарасенко. При этом не сообщается, в каком статусе Тарасенко фигурирует в деле об убийстве Вороненкова.
Денис Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева у выхода из отеля Premier Palace. Убийцей, по данным украинских силовиков, оказался 28-летний гражданин Украины Павел Паршов. Во время нападения он был ранен охранником Вороненкова и через некоторое время скончался в больнице.
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