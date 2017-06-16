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  • 16.06, 15:14

    На Украине задержаны подозреваемые по делу об убийстве Вороненкова

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    На Украине задержаны подозреваемые по делу об убийстве Вороненкова

    На Украине задержаны подозреваемые по делу об убийстве Вороненкова

    В городе Павлоград Днепропетровской области проводятся задержания лиц, причастных к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

    В сообщении отмечается, что задержанных доставляют в отделения полиции для проведения дальнейших следственных действий.

    Как сообщает украинское издание «Страна.ua», среди задержанных может находиться лидер местной ячейки «Правого сектора» (организация запрещена в России), активист «Павлоградской самообороны» Ярослав Тарасенко. При этом не сообщается, в каком статусе Тарасенко фигурирует в деле об убийстве Вороненкова.

    Денис Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева у выхода из отеля Premier Palace. Убийцей, по данным украинских силовиков, оказался 28-летний гражданин Украины Павел Паршов. Во время нападения он был ранен охранником Вороненкова и через некоторое время скончался в больнице.

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