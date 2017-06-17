«Личность выдающаяся»: Горбачёв соболезнует в связи со смертью Коля

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв выразил соболезнования семье Гельмута Коля, правительству Германии и всему немецкому народу.
Заявление Михаила Горбачёва опубликовано на сайте Горбачёв-фонда.
Из заявления: «Это личность несомненно выдающаяся, которая оставит заметный след в германской, европейской и мировой истории. Немцы присвоили Гельмуту Колю неофициальное звание — „канцлер германского единства“. Это правильно и справедливо».
Экс-президент СССР рассказал, как в ноябре 2014 года в Берлине на торжествах по случаю 25-летия падения Берлинской стены Коль подарил ему свою новую книгу «Из-за беспокойства за Европу», в которой, в частности, предостерегал Запад от пренебрежительного отношения к интересам России.
Из заявления: «Мне близка одна из ключевых мыслей этой книги: „Страны Запада вместе с Россией и Украиной должны позаботиться о том, чтобы не было потеряно все то, что было когда-то нами достигнуто“. Гельмут Коль всегда проявлял большой и глубокий интерес к России, к ее истории, к российско-германским отношениям».
принес президент Владимир Путин. Напомним, бывший федеральный канцлер ФРГ (1982–1998 годы) скончался в пятницу в возрасте 87 лет.
Из заявления: «Это личность несомненно выдающаяся, которая оставит заметный след в германской, европейской и мировой истории. Немцы присвоили Гельмуту Колю неофициальное звание — „канцлер германского единства“. Это правильно и справедливо».
Экс-президент СССР рассказал, как в ноябре 2014 года в Берлине на торжествах по случаю 25-летия падения Берлинской стены Коль подарил ему свою новую книгу «Из-за беспокойства за Европу», в которой, в частности, предостерегал Запад от пренебрежительного отношения к интересам России.
Из заявления: «Мне близка одна из ключевых мыслей этой книги: „Страны Запада вместе с Россией и Украиной должны позаботиться о том, чтобы не было потеряно все то, что было когда-то нами достигнуто“. Гельмут Коль всегда проявлял большой и глубокий интерес к России, к ее истории, к российско-германским отношениям».
принес президент Владимир Путин. Напомним, бывший федеральный канцлер ФРГ (1982–1998 годы) скончался в пятницу в возрасте 87 лет.
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