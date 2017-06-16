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  • 16.06, 21:16
    Эксперты оценили возможный эффект от уничтожения аль-Багдади. Аль-Каида, Исламское государство, Лавров, Сирия, войны и вооруженные конфликты, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Эксперты оценили возможный эффект от уничтожения аль-Багдади

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    Эксперты оценили возможный эффект от уничтожения <nobr>аль-Багдади</nobr>

    Эксперты оценили возможный эффект от уничтожения аль-Багдади

    Эксперты оценили возможный эффект от уничтожения <nobr>аль-Багдади</nobr>

      Сегодня все мировые телеканалы начинают новостные выпуски с сенсации, поступившей из российского Минобороны. В результате российского авиаудара по южному предместью Ракки, вероятно, убит лидер запрещенной в РФ террористической группировки ИГ Ибрагим Абу Бакр аль-Багдади.

      Создавший три года назад из ячейки «Аль-Каиды» самую могущественную исламистскую организацию в мире, аль-Багдади был одним из самых разыскиваемых террористов, за голову которого Госдеп назначил награду в 25 миллионов долларов.

      Если информация о смерти аль-Багдади подтвердится, «Исламское государство» будет фактически обезглавлено. Вместе с аль-Багдади во время авиаудара находились и другие главари и полевые командиры ИГИЛ, собравшиеся на военный совет: всего уничтожено около четырехсот террористов.

      Владимир Богатырёв, военный эксперт: «Как военный человек я могу сказать, что это значит, что там работал наш спецназ, работала наша агентура. Дело в том, что, в отличие от некоторых других представителей, особенно западной коалиции, наши сведения проверяются всегда очень тщательно. И на земле, и с воздуха, и в космосе, и только после этого наносится удар».

      Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Я, естественно, слышал об этих сообщениях. Пока у меня стопроцентного подтверждения этой информации нет. Опыт показывает, что потом эти структуры восстанавливали свою боеспособность, и до сих пор продолжается активность этих структур в лице ИГИЛ, „Аль-Каиды“ и ее многочисленных инкарнаций, включая „Джебхат ан-Нусру“».

      Алексей Пушков, сенатор: «Если это действительно произошло и эта информация подтвердится, то это может ускорить военное поражение ИГИЛ. Это не значит, что организация будет уничтожена окончательно. Можно предвидеть ее рассредоточение по ряду стран Ближнего и Среднего Востока, по ряду мусульманских государств. Но это может ускорить уничтожение ИГИЛ как единого территориального образования и единой военной организации».

      Семён Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии: «Война с „Исламским государством“ не закончена. Она даже будет не закончена, когда возьмут наконец-то Мосул, и я думаю, когда в течение двух-трех месяцев возьмут Ракку. А потом скамейка запасных у них, как показывает жизнь повседневная, связанная с военными действиями в Ираке и Сирии, достаточно, к сожалению, большая».

      В любом случае, если информация о смерти аль-Багдади подтвердится, то завершится, наконец, долгая череда сообщений о его ранениях, захватах и ликвидации.

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