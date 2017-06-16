Минобороны опубликовало фото уничтоженного в районе Ракки командного пункта ИГИЛ

Министерство обороны РФ опубликовало фотографию уничтоженного в районе Ракки командного пункта запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», в котором, по предварительным данным, в момент удара находился лидер группировки Ибрагим
Абу-Бакр аль-Багдади.
На снимке запечатлен командный пункт ИГИЛ до и после точечного удара ВКС РФ. Фотография сделана на следующий день после удара, 29 мая. Как следует из фото, соседние здания, в том числе мечеть, от удара практически не получили повреждений.
Ранее в Минобороны подчеркнули, что авиаудар был нанесен самолетами Су-35 и Су-34 после тщательной разведки — местонахождение командного пункта террористов, где проходило совещание боевиков, подтвердили беспилотники.
информация о ликвидации аль-Багдади требует тщательной проверки, и пока нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать, что был уничтожен именно лидер ИГИЛ.
Ранее в Минобороны подчеркнули, что авиаудар был нанесен самолетами Су-35 и Су-34 после тщательной разведки — местонахождение командного пункта террористов, где проходило совещание боевиков, подтвердили беспилотники.
информация о ликвидации аль-Багдади требует тщательной проверки, и пока нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать, что был уничтожен именно лидер ИГИЛ.
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