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  • 16.06, 16:44

    В Кремле назвали логичным недовольство ЕС новыми санкциями США против РФ

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    В Кремле назвали логичным недовольство ЕС новыми санкциями США против РФ

    В Кремле назвали логичным недовольство ЕС новыми санкциями США против РФ

    Недовольство стран Евросоюза планами США по ужесточению санкций в отношении России понятно и объяснимо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что европейские фермеры и производители несут от санкций прямые убытки.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Дело в том, что многие и фермеры, и промышленники в Германии несут прямые убытки в связи с этими санкциями. Поэтому, конечно, их недовольство вполне понятно и объяснимо».

    Песков также напомнил, что «о новых санкционных устремлениях» США Владимир Путин говорил накануне в ходе прямой линии.

    Дмитрий Песков: «Относимся к этому крайне негативно и полагаем, что, безусловно, они, как и прежде, способны нанести дополнительный вред не только нам, но и тем, кто эти санкции поддерживает, и тем, кто к ним присоединяется».

    Сенат Конгресса США принял законопроект об усилении давления на Иран, в который включена поправка о значительном усилении и расширении санкционного режима в отношении России.

    Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль и федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн эти поправки раскритиковали.

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