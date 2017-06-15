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  • 15.06, 22:34

    Собянин пообещал лично контролировать ход реновации

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    Собянин пообещал лично контролировать ход реновации

    Собянин пообещал лично контролировать ход реновации

    Московский мэр пообещал ответить перед жителями столицы и проконтролировать реализацию проекта реновации.

    При этом сам проект градоначальник назвал сложным и очень важным.

    Сергей Собянин, мэр Москвы: «Владимир Путин поддержал программу реновации в Москве. При этом дал поручение обеспечить надлежащую реализацию проекта и соблюдение законности. Буду лично контролировать этот сложный и очень важный проект и отвечать перед горожанами и президентом за его исполнение».

    Так Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте» прокомментировал слова Владимира Путина, который во время сегодняшней прямой линии дал поручение обеспечить надлежащую реализацию проекта и соблюдение законности. При этом президент выразил надежду на то, что московские власти по возможности учтут все пожелания жильцов переселяемых домов.

    Напомним, Госдума 14 июня в окончательном чтении приняла закон о реновации. В программу войдут дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам 1957–1968 годов.
    Московская программа реновации жильяНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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