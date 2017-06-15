Собянин пообещал лично контролировать ход реновации

Московский мэр пообещал ответить перед жителями столицы и проконтролировать реализацию проекта реновации.
При этом сам проект градоначальник назвал сложным и очень важным.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «Владимир Путин поддержал программу реновации в Москве. При этом дал поручение обеспечить надлежащую реализацию проекта и соблюдение законности. Буду лично контролировать этот сложный и очень важный проект и отвечать перед горожанами и президентом за его исполнение».
своей странице в соцсети «ВКонтакте» прокомментировал слова Владимира Путина, который во время сегодняшней прямой линии дал поручение обеспечить надлежащую реализацию проекта и соблюдение законности. При этом президент выразил надежду на то, что московские власти по возможности учтут все пожелания жильцов переселяемых домов.
Напомним, Госдума 14 июня в окончательном чтении приняла закон о реновации. В программу войдут дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам 1957–1968 годов.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «Владимир Путин поддержал программу реновации в Москве. При этом дал поручение обеспечить надлежащую реализацию проекта и соблюдение законности. Буду лично контролировать этот сложный и очень важный проект и отвечать перед горожанами и президентом за его исполнение».
своей странице в соцсети «ВКонтакте» прокомментировал слова Владимира Путина, который во время сегодняшней прямой линии дал поручение обеспечить надлежащую реализацию проекта и соблюдение законности. При этом президент выразил надежду на то, что московские власти по возможности учтут все пожелания жильцов переселяемых домов.
Напомним, Госдума 14 июня в окончательном чтении приняла закон о реновации. В программу войдут дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам 1957–1968 годов.
Московская программа реновации жильяНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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