Госдума приняла закон о реновации в Москве

За принятие закона о реновации в Москве проголосовали 399 депутатов, против — два депутата, один воздержался.9 июня в Госдуме в рамках второго чтения законопроекта приняли 126 поправок. Теперь под реновацию могут попасть только дома, проекты которых были разработаны с 1957 по 1968 годы. Реновация не будет применяться к аварийным домам, они будут продолжать сноситься в соответствии с уже существующим законодательством.Голоса не проголосовавших будут учитываться в пропорциональном соотношении, что не даст возможность прибавлять голоса «молчунов» к противникам или сторонникам реновации. Жители дома смогут на общем собрании принять решение о выходе из программы, для этого понадобится более 1/3 голосов жителей.При переезде будет предоставляться равнозначное жилье — либо равноценную квартиру, либо деньги. Под равнозначным жильем понимается: жилая площадь и количество комнат должно быть не меньше, чем в старой квартире, а общая площадь новой квартиры должна превышать площадь старой. Также новая квартира должна иметь «улучшенную отделку» и находиться в том же районе, что и прежнее жилье. Исключение будут составлять Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа.Будет также предоставлена возможность увеличить предоставляемую квартиру, доплатив за дополнительные метры или даже комнату. Принятый закон гарантирует обитателям коммуналок в домах, включенных в реновацию, отдельные квартиры. Вводится очередность сноса домов по программе реновации — сначала с большим износом, затем — с меньшим.Ранее ВЦИОМ опубликовал данные опроса москвичей, из которого следовало, что почти 70% поддерживают реновацию, и только 15% жителей против сноса домов.