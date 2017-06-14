Госдума приняла закон о реновации в Москве

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли проект закона о программе сноса пятиэтажек в Москве.
За принятие закона о реновации в Москве проголосовали 399 депутатов, против — два депутата, один воздержался.
Голоса не проголосовавших будут учитываться в пропорциональном соотношении, что не даст возможность прибавлять голоса «молчунов» к противникам или сторонникам реновации. Жители дома смогут на общем собрании принять решение о выходе из программы, для этого понадобится более 1/3 голосов жителей.
При переезде будет предоставляться равнозначное жилье — либо равноценную квартиру, либо деньги. Под равнозначным жильем понимается: жилая площадь и количество комнат должно быть не меньше, чем в старой квартире, а общая площадь новой квартиры должна превышать площадь старой. Также новая квартира должна иметь «улучшенную отделку» и находиться в том же районе, что и прежнее жилье. Исключение будут составлять Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа.
Будет также предоставлена возможность увеличить предоставляемую квартиру, доплатив за дополнительные метры или даже комнату. Принятый закон гарантирует обитателям коммуналок в домах, включенных в реновацию, отдельные квартиры. Вводится очередность сноса домов по программе реновации — сначала с большим износом, затем — с меньшим.
Голоса не проголосовавших будут учитываться в пропорциональном соотношении, что не даст возможность прибавлять голоса «молчунов» к противникам или сторонникам реновации. Жители дома смогут на общем собрании принять решение о выходе из программы, для этого понадобится более 1/3 голосов жителей.
При переезде будет предоставляться равнозначное жилье — либо равноценную квартиру, либо деньги. Под равнозначным жильем понимается: жилая площадь и количество комнат должно быть не меньше, чем в старой квартире, а общая площадь новой квартиры должна превышать площадь старой. Также новая квартира должна иметь «улучшенную отделку» и находиться в том же районе, что и прежнее жилье. Исключение будут составлять Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа.
Будет также предоставлена возможность увеличить предоставляемую квартиру, доплатив за дополнительные метры или даже комнату. Принятый закон гарантирует обитателям коммуналок в домах, включенных в реновацию, отдельные квартиры. Вводится очередность сноса домов по программе реновации — сначала с большим износом, затем — с меньшим.
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