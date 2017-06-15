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  • 15.06, 16:31
    Путин: насильно втаскивать в программу реновации нельзя. жилье, Москва, Путин, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Путин: насильно втаскивать в программу реновации нельзя

    1 комментарий

    Путин: насильно втаскивать в программу реновации нельзя

    Путин: насильно втаскивать в программу реновации нельзя

      Президент прокомментировал закон о реновации жилья в столице и призвал не подходить формально к проблемам москвичей.

      По словам главы государства, важно знать, как сами москвичи относятся к программе реновации, а это можно выяснить с помощью опросов. Также президент подчеркнул, что права людей не должны быть нарушены, и призвал московские власти по возможности учесть все пожелания жильцов переселяемых домов.

      Кроме того, Путин отметил, что в Москве есть дома, жители которых не хотят участвовать в этой программе.

      Владимир Путин, президент РФ: «Надеюсь, что все будет делаться в рамках закона и с учетом интересов людей. Не хотят, значит, насильно заставлять, насильно втаскивать в эту программу нельзя. Там же, где большинство выступает за, противники программы должны учитывать мнение большинства».

      При этом глава государства заявил, что распространять программу реновации на другие регионы, не подкрепляя это финансовой поддержкой из федерального бюджета, нечестно по отношению к людям, живущим в ветхих домах.

      Владимир Путин, президент РФ: «Мы можем сказать регионам: „Мы согласны, делайте“. Но они не в состоянии это сделать, у них нет таких денег. Просто сказать: „Да, мы за, делайте“, просто вселить в людей какое-то ожидание и не подкрепить это реальными ресурсами — это нечестно по отношению к людям».

      Московская программа реновации жильяНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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