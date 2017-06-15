Путин: насильно втаскивать в программу реновации нельзя

Президент прокомментировал закон о реновации жилья в столице и призвал не подходить формально к проблемам москвичей.
По словам главы государства, важно знать, как сами москвичи относятся к программе реновации, а это можно выяснить с помощью опросов. Также президент подчеркнул, что права людей не должны быть нарушены, и призвал московские власти по возможности учесть все пожелания жильцов переселяемых домов.
Кроме того, Путин отметил, что в Москве есть дома, жители которых не хотят участвовать в этой программе.
Владимир Путин, президент РФ: «Надеюсь, что все будет делаться в рамках закона и с учетом интересов людей. Не хотят, значит, насильно заставлять, насильно втаскивать в эту программу нельзя. Там же, где большинство выступает за, противники программы должны учитывать мнение большинства».
Владимир Путин, президент РФ: «Мы можем сказать регионам: „Мы согласны, делайте“. Но они не в состоянии это сделать, у них нет таких денег. Просто сказать: „Да, мы за, делайте“, просто вселить в людей какое-то ожидание и не подкрепить это реальными ресурсами — это нечестно по отношению к людям».
Кроме того, Путин отметил, что в Москве есть дома, жители которых не хотят участвовать в этой программе.
Владимир Путин, президент РФ: «Надеюсь, что все будет делаться в рамках закона и с учетом интересов людей. Не хотят, значит, насильно заставлять, насильно втаскивать в эту программу нельзя. Там же, где большинство выступает за, противники программы должны учитывать мнение большинства».
Владимир Путин, президент РФ: «Мы можем сказать регионам: „Мы согласны, делайте“. Но они не в состоянии это сделать, у них нет таких денег. Просто сказать: „Да, мы за, делайте“, просто вселить в людей какое-то ожидание и не подкрепить это реальными ресурсами — это нечестно по отношению к людям».
Московская программа реновации жильяНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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