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  • 15.06, 08:56
    В Россию прилетели футболисты сборных Португалии и Камеруна. Москва, Роналду, спорт, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Россию прилетели футболисты сборных Португалии и Камеруна

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    В Россию прилетели футболисты сборных Португалии и Камеруна

    В Россию прилетели футболисты сборных Португалии и Камеруна

      Этой ночью в Россию прибыла футбольная сборная Португалии. Самолет со спортсменами приземлился в столице Татарстана.

      Действующие чемпионы Европы примут участие в Кубке конфедераций, который стартует в субботу. В составе португальской сборной — звездный форвард испанского «Реала» Криштиану Роналду. Сборная Португалии сыграет в группе A с командами Мексики, России и Новой Зеландии.

      Ранее в Москву прилетели футболисты из Камеруна. Им предстоит играть в другой отборочной группе. Соперниками африканских спортсменов станут сборные Чили, Германии и Австралии.

      А самыми первыми из команд в Россию прибыли игроки и тренерский штаб сборной Мексики.

      Ожидается, что Кубок Конфедераций посетят десятки тысяч любителей футбола из разных стран. Всем им необходимо заранее оформить и получить паспорт болельщика, который можно оформить на сайте fan-id.ru.

      Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал футбольного турнира состоится в Санкт-Петербурге.

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