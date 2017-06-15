В Россию прилетели футболисты сборных Португалии и Камеруна

Этой ночью в Россию прибыла футбольная сборная Португалии. Самолет со спортсменами приземлился в столице Татарстана.
Действующие чемпионы Европы примут участие в Кубке конфедераций, который стартует в субботу. В составе португальской сборной — звездный форвард испанского «Реала» Криштиану Роналду. Сборная Португалии сыграет в группе A с командами Мексики, России и Новой Зеландии.
Ранее в Москву прилетели футболисты из Камеруна. Им предстоит играть в другой отборочной группе. Соперниками африканских спортсменов станут сборные Чили, Германии и Австралии.
А самыми первыми из команд в Россию прибыли игроки и тренерский штаб сборной Мексики.
Ожидается, что Кубок Конфедераций посетят десятки тысяч любителей футбола из разных стран. Всем им необходимо заранее оформить и получить паспорт болельщика, который можно оформить на сайте fan-id.ru.
Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал футбольного турнира состоится в Санкт-Петербурге.
Ранее в Москву прилетели футболисты из Камеруна. Им предстоит играть в другой отборочной группе. Соперниками африканских спортсменов станут сборные Чили, Германии и Австралии.
А самыми первыми из команд в Россию прибыли игроки и тренерский штаб сборной Мексики.
Ожидается, что Кубок Конфедераций посетят десятки тысяч любителей футбола из разных стран. Всем им необходимо заранее оформить и получить паспорт болельщика, который можно оформить на сайте fan-id.ru.
Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал футбольного турнира состоится в Санкт-Петербурге.
Комментарии