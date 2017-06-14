Перед стартом: сборная России по футболу провела тренировку перед зрителями

Сегодня российская команда провела открытую тренировку в полном составе на поле
«ЦСКА-Арены» в Москве.
Национальная сборная в полном составе вышла на поле «Арены ЦСКА» в Москве на открытую тренировку. С трибун за футболистами наблюдали около четырех тысяч зрителей. В занятии общей группы участвовали 23 игрока, включая полузащитников Алексея Миранчука и Александра Головина, которые по разным причинам пропустили предыдущую тренировку.
Сегодня же в Парке Горького выставили один из самых значимых трофеев планеты — Кубок мира ФИФА. Его вручают победителю чемпионата мира по футболу. Футбольные болельщики своими глазами могут увидеть главный трофей чемпионата мира 2018 года и сфотографироваться с ним. Чтобы сделать заветный снимок, у фанатов есть время до восьми вечера.
В Россию тем временем прибывают команды, которые будут участвовать в Кубке конфедераций. Так, ночью в Казань прилетели футболисты и тренерский штаб сборной Мексики. Уже 18 июня им предстоит провести свой первый матч с португальцами.
Матчем-открытием для российской команды станет игра со сборной Новой Зеландии на стадионе «Санкт-Петербург».
Сегодня же в Парке Горького выставили один из самых значимых трофеев планеты — Кубок мира ФИФА. Его вручают победителю чемпионата мира по футболу. Футбольные болельщики своими глазами могут увидеть главный трофей чемпионата мира 2018 года и сфотографироваться с ним. Чтобы сделать заветный снимок, у фанатов есть время до восьми вечера.
В Россию тем временем прибывают команды, которые будут участвовать в Кубке конфедераций. Так, ночью в Казань прилетели футболисты и тренерский штаб сборной Мексики. Уже 18 июня им предстоит провести свой первый матч с португальцами.
Матчем-открытием для российской команды станет игра со сборной Новой Зеландии на стадионе «Санкт-Петербург».
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