Прибыли первыми: сборная Мексики по футболу прилетела в Россию

В Казань прилетела сборная Мексики по футболу для участия в Кубке конфедераций.

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В Россию начали прибывать команды, которые будут участвовать в Кубке Конфедераций. В Казань ночью прилетели футболисты и тренерский штаб сборной Мексики.



Подопечные Хуана Карлоса Осарио прибыли в столицу Татарстана после двух квалификационных матчей чемпионата мира-2018 против сборных Гондураса и США. Уже 18 июня, через день после открытия Кубка, им предстоит провести свой первый матч с португальцами, а 24 июня мексиканские футболисты встретятся со сборной России. Игры будут проходить на стадионе «Казань-арена», который вмещает около 45 тысяч зрителей.



Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал турнира состоится в Санкт-Петербурге. Казань примет четыре встречи, в том числе полуфинал.