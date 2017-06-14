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  • 14.06, 22:21

    В Сан-Франциско жертвами стрельбы стали четыре человека

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    • Фото Reuters © 2017, Stephen Lam
    В <nobr>Сан-Франциско</nobr> жертвами стрельбы стали четыре человека

    В Сан-Франциско жертвами стрельбы стали четыре человека

    В <nobr>Сан-Франциско</nobr> жертвами стрельбы стали четыре человека
  • Фото Reuters © 2017, Stephen Lam

    • Неизвестный стрелок атаковал отделение почтовой компании UPS в Сан-Франциско.

    Жертвами атаки стали не менее четырех человек. Еще несколько получили ранения.

    Как сообщает ABC7, стрельбу мог устроить недовольный сотрудник. После расправы злоумышленник выстрелил в себя.

    Опубликовано Antonio Salic 14 июня 2017 г.

    Отметим, что ранее сегодня стрелок атаковал группу конгрессменов и их помощников, тренировавшихся перед благотворительным бейсбольным матчем, в городе Александрия (предместье Вашингтона). В результате ранения получили координатор фракции республиканцев в Палате представителей Стив Скализ, двое полицейский и еще два человека. Злоумышленник был убит.

    По данным СМИ, стрельбу устроил 66-летний бизнесмен из штата Иллинойс. На его странице в соцсети нашли критические записи о Дональде Трампе.

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