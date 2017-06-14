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  • 14.06, 20:51
    Трамп сообщил о гибели атаковавшего конгрессменов стрелка. Вашингтон, США, Трамп Дональд, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Трамп сообщил о гибели атаковавшего конгрессменов стрелка

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    Трамп сообщил о гибели атаковавшего конгрессменов стрелка

    Трамп сообщил о гибели атаковавшего конгрессменов стрелка

      Дональд Трамп рассказал о состоянии стрелка и пострадавших в результате инцидента в городе Александрия, предместье Вашингтона.

      По словам американского президента, нападавший получил ранения, которые оказались смертельными.

      Координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ, которого Трамп назвал «настоящим другом и патриотом», получил серьезные ранения. Сейчас конгрессмен находится в стабильном состоянии.

      Также Трамп сообщил, что в результате нападения пострадали двое «очень смелых полицейских» и еще два человека, передает Fox News.

      Напомним, сегодня утром вооруженный злоумышленник открыл огонь по членам конгресса и их сотрудникам, которые тренировались перед благотворительной игрой в бейсбол. Нападавший был ранен полицией и доставлен в больницу.

      По данным СМИ, огонь открыл 66-летний Джеймс Ходжкинсон из штата Иллинойс. На его странице в соцсети нашли критические записи о Трампе.

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