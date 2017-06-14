Трамп сообщил о гибели атаковавшего конгрессменов стрелка

Дональд Трамп рассказал о состоянии стрелка и пострадавших в результате инцидента в городе Александрия, предместье Вашингтона.
По словам американского президента, нападавший получил ранения, которые оказались смертельными.
Координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ, которого Трамп назвал «настоящим другом и патриотом», получил серьезные ранения. Сейчас конгрессмен находится в стабильном состоянии.
Также Трамп сообщил, что в результате нападения пострадали двое «очень смелых полицейских» и еще два человека, передает Fox News.
вооруженный злоумышленник открыл огонь по членам конгресса и их сотрудникам, которые тренировались перед благотворительной игрой в бейсбол. Нападавший был ранен полицией и доставлен в больницу.
По данным СМИ, огонь открыл 66-летний Джеймс Ходжкинсон из штата Иллинойс. На его странице в соцсети нашли критические записи о Трампе.
Координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ, которого Трамп назвал «настоящим другом и патриотом», получил серьезные ранения. Сейчас конгрессмен находится в стабильном состоянии.
Также Трамп сообщил, что в результате нападения пострадали двое «очень смелых полицейских» и еще два человека, передает Fox News.
вооруженный злоумышленник открыл огонь по членам конгресса и их сотрудникам, которые тренировались перед благотворительной игрой в бейсбол. Нападавший был ранен полицией и доставлен в больницу.
По данным СМИ, огонь открыл 66-летний Джеймс Ходжкинсон из штата Иллинойс. На его странице в соцсети нашли критические записи о Трампе.
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