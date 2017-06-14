СМИ: огонь по конгрессменам под Вашингтоном открыл 66-летний противник Трампа

Правоохранительные органы установили личность стрелка, который ранил конгрессмена и еще несколько человек в городе Александрия (предместье Вашингтона).
В нападении подозревается 66-летний Джеймс Ходжкинсон из штата Иллинойс.
Как сообщает Washington Post, Ходжкинсон был специалистом по строительству. Он владел бизнесом по инспекции жилых домов.
В соцсетях же Ходжкинсон (или его полный тезка) не раз оставлял сообщения с критикой Дональда Трампа. Президента США он обвинял в предательстве, утверждая, что «Трамп убьет нашу демократию».
открыл огонь по конгрессменам и их помощникам, которые тренировались на бейсбольной площадке. Ранения получили как минимум пять человек, в том числе координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ. После нападения стрелок же был задержан.
О произошедшем проинформировали Дональда Трампа. Президент США заявил, что «глубоко опечален» происшествием, отметив, что внимательно следит за ситуацией. Между тем шеф полиции Александрии назвал стрельбу в городе «изолированным инцидентом».
Как сообщает Washington Post, Ходжкинсон был специалистом по строительству. Он владел бизнесом по инспекции жилых домов.
В соцсетях же Ходжкинсон (или его полный тезка) не раз оставлял сообщения с критикой Дональда Трампа. Президента США он обвинял в предательстве, утверждая, что «Трамп убьет нашу демократию».
открыл огонь по конгрессменам и их помощникам, которые тренировались на бейсбольной площадке. Ранения получили как минимум пять человек, в том числе координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ. После нападения стрелок же был задержан.
О произошедшем проинформировали Дональда Трампа. Президент США заявил, что «глубоко опечален» происшествием, отметив, что внимательно следит за ситуацией. Между тем шеф полиции Александрии назвал стрельбу в городе «изолированным инцидентом».
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