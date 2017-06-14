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  • 14.06, 16:17

    Трамп «глубоко опечален» стрельбой по конгрессменам в Вирджинии

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    • Фото Reuters © 2017, Joshua Roberts
    Трамп «глубоко опечален» стрельбой по конгрессменам в Вирджинии

    Трамп «глубоко опечален» стрельбой по конгрессменам в Вирджинии

    Трамп «глубоко опечален» стрельбой по конгрессменам в Вирджинии
  • Фото Reuters © 2017, Joshua Roberts

    • Американский президент сообщил, что внимательно следит за развитием ситуации вокруг нападения на группу конгрессменов в штате Вирджиния.

    Дональд Трамп сообщил, что «глубоко опечален этой трагедией».

    Также президент США выразил слова поддержки членам Конгресса США и полицейским, передает NBC News.

    Напомним, сегодня вооруженный автоматической винтовкой злоумышленник открыл огонь по конгрессменам, которые тренировались на бейсбольной тренировке в городе Александрия под Вашингтоном. В результате пострадали как минимум пять человек, в том числе координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ. Он получил ранение в бедро, жизни конгрессмена ничто не угрожает.

    Стрелок задержан полицией. Сейчас обстоятельства атаки выясняются.

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