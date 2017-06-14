Трамп «глубоко опечален» стрельбой по конгрессменам в Вирджинии

Американский президент сообщил, что внимательно следит за развитием ситуации вокруг нападения на группу конгрессменов в штате Вирджиния.
Дональд Трамп сообщил, что «глубоко опечален этой трагедией».
Также президент США выразил слова поддержки членам Конгресса США и полицейским, передает NBC News.
Напомним, сегодня вооруженный автоматической винтовкой злоумышленник открыл огонь по конгрессменам, которые тренировались на бейсбольной тренировке в городе Александрия под Вашингтоном. В результате пострадали как минимум пять человек, в том числе координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ. Он получил ранение в бедро, жизни конгрессмена ничто не угрожает.
Стрелок задержан полицией. Сейчас обстоятельства атаки выясняются.
Также президент США выразил слова поддержки членам Конгресса США и полицейским, передает NBC News.
Напомним, сегодня вооруженный автоматической винтовкой злоумышленник открыл огонь по конгрессменам, которые тренировались на бейсбольной тренировке в городе Александрия под Вашингтоном. В результате пострадали как минимум пять человек, в том числе координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ. Он получил ранение в бедро, жизни конгрессмена ничто не угрожает.
Стрелок задержан полицией. Сейчас обстоятельства атаки выясняются.
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