Пропавший на Урале ребенок пять дней пил воду из лужи и ел траву

Родители маленького Димы, потерявшегося в глухой тайге пять дней назад, плачут от радости: бессонные ночи, не прекращающиеся ни на минуту поиски, волонтеры, спасатели, полиция, авиация — и невероятная и счастливая новость: он жив! Страшная интрига сохранялась до последнего.
Когда, казалось бы, надежда иссякла и у многих начали опускаться руки, стало известно — Диму Пескова нашли, и он жив. Сообщение об этом кто-то из поискового отряда передал по рации. Тут же в глухую чащу выдвинулись несколько человек на внедорожниках, чтобы вывести ребенка из леса. Его везут к врачам, чтобы затем на скорой доставить в больницу. Счет идет буквально на минуты: Дима Песков теряет сознание. И вот удача — навстречу спасателям выезжает неотложка.
Один из участников спасательной операции — Павел Карпенко — нашел мальчика под деревом. Говорит, что он сильно истощен. Выбился из сил, пытаясь спрятаться от диких зверей — неподалеку нашли следы медведя. Кроме того, ребенок был вынужден пить воду из лужи и есть траву.
Диму Пескова на вертолете доставили в город, оттуда на скорой в больницу. После обследования, медики успокоили — с мальчиком все будет хорошо.
Олег Вильянов, главный врач Областной детской клинической больницы №1 Екатеринбурга: «Ребенок в стрессовом состоянии, все органы работают у него нормально проводится необходимая терапия».
Сейчас Диме Пескову оказывают помощь медики. Как только мальчику станет лучше, он конечно же расскажет родителям о том, как в свои 4 года, ему удалось выжить в сложнейших условиях. Эту историю с удовольствием выслушают спасатели и следователи, которые сейчас выясняют, почему ребенок остался один в лесу
Подробности — в репортаже.
Один из участников спасательной операции — Павел Карпенко — нашел мальчика под деревом. Говорит, что он сильно истощен. Выбился из сил, пытаясь спрятаться от диких зверей — неподалеку нашли следы медведя. Кроме того, ребенок был вынужден пить воду из лужи и есть траву.
Диму Пескова на вертолете доставили в город, оттуда на скорой в больницу. После обследования, медики успокоили — с мальчиком все будет хорошо.
Олег Вильянов, главный врач Областной детской клинической больницы №1 Екатеринбурга: «Ребенок в стрессовом состоянии, все органы работают у него нормально проводится необходимая терапия».
Сейчас Диме Пескову оказывают помощь медики. Как только мальчику станет лучше, он конечно же расскажет родителям о том, как в свои 4 года, ему удалось выжить в сложнейших условиях. Эту историю с удовольствием выслушают спасатели и следователи, которые сейчас выясняют, почему ребенок остался один в лесу
Подробности — в репортаже.
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