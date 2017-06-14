Найденный в лесу спустя четверо суток мальчик не может говорить: фото

Медицинский вертолет доставил найденного в тяжелом состоянии в лесу Свердловской области четырехлетнего ребенка, который потерялся во время похода с родителями.
Как сообщил порталу Justmedia отец ребенка, 4-летнего Диму Пескова обнаружили сегодня утром возле болота у опоры ЛЭП, приблизительно в 7 километрах от места его исчезновения. Ребенок сильно истощен, обезвожен, напуган, искусан комарами и клещами. Говорить он отказывается — может только кивать головой.
Судя по всему, малыш питался травой и пил воду из болота.
Медицинский вертолет доставил мальчика в одну из больниц, сейчас его здоровью ничто не угрожает.
Ребенок пропал во время отдыха семьи в палатках на Рефтинском водохранилище. Отец и сын пошли собирать дрова, через некоторое время малыш закапризничал, и папа отправил его к матери в лагерь — расстояние до палаток было около 100 метров. Родители сообщили о пропаже сына 10 июня. В поисковой операции принимали участие более 500 человек — спасатели, волонтеры, полицейские, водолазы, кинологи, также были задействованы бесплотные летательные аппараты.
В Следственном комитете РФ поблагодарили всех граждан, которые остались неравнодушными, все эти дни прочесывали окрестности и помогли спасти малыша от гибели.
Светлана Петренко, официальный представитель СКР: «Отрадно, что подобные случаи обнаружения пропавших детей благодаря совместным человеческим усилиям становятся традицией. Мы помним недавние случаи в Оренбурге и Курске, где пропали дети и на их поиски откликнулись все — и правоохранители, и волонтеры, и обычные люди. В итоге детей удалось найти и спасти благодаря людскому неравнодушию».
Судя по всему, малыш питался травой и пил воду из болота.
Медицинский вертолет доставил мальчика в одну из больниц, сейчас его здоровью ничто не угрожает.
Ребенок пропал во время отдыха семьи в палатках на Рефтинском водохранилище. Отец и сын пошли собирать дрова, через некоторое время малыш закапризничал, и папа отправил его к матери в лагерь — расстояние до палаток было около 100 метров. Родители сообщили о пропаже сына 10 июня. В поисковой операции принимали участие более 500 человек — спасатели, волонтеры, полицейские, водолазы, кинологи, также были задействованы бесплотные летательные аппараты.
В Следственном комитете РФ поблагодарили всех граждан, которые остались неравнодушными, все эти дни прочесывали окрестности и помогли спасти малыша от гибели.
Светлана Петренко, официальный представитель СКР: «Отрадно, что подобные случаи обнаружения пропавших детей благодаря совместным человеческим усилиям становятся традицией. Мы помним недавние случаи в Оренбурге и Курске, где пропали дети и на их поиски откликнулись все — и правоохранители, и волонтеры, и обычные люди. В итоге детей удалось найти и спасти благодаря людскому неравнодушию».
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