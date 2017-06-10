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  • 10.06, 13:50

    На Урале ищут пропавшего на берегу водохранилища ребенка

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    На Урале ищут пропавшего на берегу водохранилища ребенка

    На Урале ищут пропавшего на берегу водохранилища ребенка

    Спасатели, полицейские и волонтеры выехали на поиски четырехлетнего мальчика на берег Рефтинского водохранилища в Свердловской области.

    По предварительной информации, ребенок приехал на отдых на природу вместе с родителями. Вскоре после этого он пропал.

    Из сообщения МЧС: «Семья разбила на берегу водохранилища палатку, после этого папа с ребенком пошли рыбачить, а мама осталась у палатки. По словам главы семьи, ребенок закапризничал и попросился обратно к маме. Папа отпустил сына одного, так как расстояние было около 10 метров».

    Как сообщили в МЧС, предположительно, мальчик заблудился. В ведомстве отметили, что более 20 свердловских спасателей выехали в Рефтинский городской округ для поисков мальчика. Совместно с полицией спасатели будут прочесывать лесную зону, водолазы-спасатели будут обследовать водоем. К поискам подключаются волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

    В СУ СК по Свердловской области отметили, что «также отрабатывается версия, что ребенок мог скатиться со спуска к реке, обрыв составляет около двух метров».

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