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  • 14.06, 17:49
    Мать найденного в лесу 4-летнего Димы рассказала о его состоянии. Свердловская область, дети и подростки, поисковые операции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Мать найденного в лесу 4-летнего Димы рассказала о его состоянии

    4 комментария
    Мать найденного в лесу <nobr>4-летнего</nobr> Димы рассказала о его состоянии

    Мать найденного в лесу 4-летнего Димы рассказала о его состоянии

    Мать найденного в лесу <nobr>4-летнего</nobr> Димы рассказала о его состоянии

      На Урале сейчас обсуждают историю спасения, которую иначе как чудом назвать нельзя.

      Спасатели нашли живым мальчика, который провел один в лесу почти пять суток. 4-летнего Диму Пескова обнаружили в тяжелом состоянии. Его срочно доставили вертолетом в детскую областную больницу. По словам матери, он истощен, обезвожен и не может пока говорить.

      Мать Димы Пескова: «Он все понимает, но не разговаривает. Испуган он, обезвоживание у него, ему капают капельницу».

      Мальчик пока находится в реанимации. Его сильно покусали комары и клещи. По словам врачей, все это время он питался травой и пил воду из болота. Дима Песков пропал 10 июня под Екатеринбургом недалеко от Рефтинского водохранилища. Мальчик приехал туда с родителями на отдых. Семья разбила палатку возле водоема. Во время рыбалки ребенок попросил отца вернуться обратно к матери. Мужчина решил отпустить сына одного, так как, по его словам, до палатки было всего 100 метров. Но Дима так и не вернулся.

      К поискам мальчика привлекли 500 человек — кинологов с собаками, водолазов и добровольцев. Спасательная операция осложнялась тем, что проходила в труднодоступной местности. Искали ребенка и с воздуха — территорию неоднократно облетали на вертолете. Но найти Диму в итоге смог один из волонтеров.

      Волонтер: «Моя группа прочесывала болото, искали там. И я ушел от группы. Меня потянуло в лес, я шел прямо. Я увидел березу поваленную, меня что-то сподвигло повернуть налево, я увидел ребенка».

      Власти Свердловской области поблагодарили всех, кто участвовал в поисках и все эти дни прочесывал окрестности. Сейчас следователи проверяют действия отца мальчика, который отпустил его одного в лес. Репортаж с места событий об этой невероятной истории смотрите в вечернем выпуске программы «Сегодня» в 19:00.

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