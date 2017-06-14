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  • 14.06, 10:13

    Конгресс США обнародовал законопроект о новых антироссийских санкциях

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    Конгресс США обнародовал законопроект о новых антироссийских санкциях

    Конгресс США обнародовал законопроект о новых антироссийских санкциях

    Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России, которые затрагивают сферу энергетики и банковский сектор.

    Согласно проекту закона, находящимся под санкциями российским банкам могут ограничить срок финансирования с 90 до 14 дней. Кроме того, компаниям и физлицам США запретят «все сделки с предоставлением финансирования и другие деловые отношения с участием нового долга сроком дольше, чем на 14 дней».

    Также предлагается ограничить сроки финансирования российских энергетичиских компаний. Все сделки с предоставлением финансирования и другие деловые отношения с участием нового долга сроком дольше, чем на 30 дней, бужет запрещены.

    Шансы на принятие этого законопроектов пока не ясны. Голосование пройдет в четверг после процедурного голосования в среду. Затем санкции должна одобрить палата представителей, а после этого — Белый дом.

    Ранее сообщалось, что новые антироссийские меры рассматриваются в виде поправки к законопроекту по санкциям против Ирана. Причем в документе есть положение, которое не позволит президенту США ослабить или отменить принятые санкции без одобрения конгресса.

    Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль следит за возможным расширением санкций США против России. При этом Москва негативно относится к обсуждению в сенате подобных мер.

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