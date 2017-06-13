В Кремле прокомментировали возможные новые санкции США против РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль следит за возможным расширением санкций США против России.
Сенат США планирует ужесточить текущие ограничения против России и ввести дополнительные. Новые меры включат в законопроект о санкциях против Ирана, который вынесут на голосование уже на этой неделе. Новые санкции в случае принятия коснутся российской горнодобывающей промышленности и металлургии, а также проектов, связанных с железнодорожным и морским транспортом.
США обвиняют Россию в нарушении прав человека на Украине, в поставках оружия режиму Башара Асада в Сирии, а также во вмешательстве в предвыборную кампанию в США.
Ранее глава МИД Сергей Лавров не стал заострять внимание на угрозе новых санкций, сравнив их с «чихом».
США обвиняют Россию в нарушении прав человека на Украине, в поставках оружия режиму Башара Асада в Сирии, а также во вмешательстве в предвыборную кампанию в США.
Ранее глава МИД Сергей Лавров не стал заострять внимание на угрозе новых санкций, сравнив их с «чихом».
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