В сенате США почти договорились о новых санкциях против России

На этой неделе американские сенаторы рассмотрят законопроект, который предусматривает расширение санкций в отношении России.
Как сообщает газета The Washington Post, «российская поправка будет „прикреплена“ к находящемуся на рассмотрении законопроекту о санкциях против Ирана». Речь пойдет об уточнении уже действующих и введении новых ограничительных мер против России.
Расширение санкционного списка будет сделано «в свете агрессивных действий России на Украине, ее шагов в Сирии и атак в киберпространстве», пишет издание.
Демократы и республиканцы из нескольких комитетов около недели вели переговоры о внесении этих поправок в законопроект. После их внесения, по словам представителя Республиканской партии Роберта Коркера, законопроект станет «всесторонним» и «затронет все вопросы».
При этом Белый дом пока не прокомментировал законопроект и свою позицию относительно введения новых санкций не озвучил.
Ранее о принятии законопроекта, ужесточающего антироссийские санкции заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм. При этом Грэм подчеркнул, что если Трамп не подпишет указ, то «предаст демократию».
Глава МИД России Сергей Лавров сравнил угрозу США усилить санкции против России с чихом и предпочел не акцентировать внимание на звучащих из США угрозах.
Расширение санкционного списка будет сделано «в свете агрессивных действий России на Украине, ее шагов в Сирии и атак в киберпространстве», пишет издание.
Демократы и республиканцы из нескольких комитетов около недели вели переговоры о внесении этих поправок в законопроект. После их внесения, по словам представителя Республиканской партии Роберта Коркера, законопроект станет «всесторонним» и «затронет все вопросы».
При этом Белый дом пока не прокомментировал законопроект и свою позицию относительно введения новых санкций не озвучил.
Ранее о принятии законопроекта, ужесточающего антироссийские санкции заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм. При этом Грэм подчеркнул, что если Трамп не подпишет указ, то «предаст демократию».
Глава МИД России Сергей Лавров сравнил угрозу США усилить санкции против России с чихом и предпочел не акцентировать внимание на звучащих из США угрозах.
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