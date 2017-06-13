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  • 13.06, 10:00

    В сенате США почти договорились о новых санкциях против России

    4 комментария
    • Фото Reuters © 2017, Joshua Roberts
    В сенате США почти договорились о новых санкциях против России

    В сенате США почти договорились о новых санкциях против России

    В сенате США почти договорились о новых санкциях против России
  • Фото Reuters © 2017, Joshua Roberts

    • На этой неделе американские сенаторы рассмотрят законопроект, который предусматривает расширение санкций в отношении России.

    Как сообщает газета The Washington Post, «российская поправка будет „прикреплена“ к находящемуся на рассмотрении законопроекту о санкциях против Ирана». Речь пойдет об уточнении уже действующих и введении новых ограничительных мер против России.

    Расширение санкционного списка будет сделано «в свете агрессивных действий России на Украине, ее шагов в Сирии и атак в киберпространстве», пишет издание.

    Демократы и республиканцы из нескольких комитетов около недели вели переговоры о внесении этих поправок в законопроект. После их внесения, по словам представителя Республиканской партии Роберта Коркера, законопроект станет «всесторонним» и «затронет все вопросы».

    При этом Белый дом пока не прокомментировал законопроект и свою позицию относительно введения новых санкций не озвучил.

    Ранее о принятии законопроекта, ужесточающего антироссийские санкции заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм. При этом Грэм подчеркнул, что если Трамп не подпишет указ, то «предаст демократию».

    Глава МИД России Сергей Лавров сравнил угрозу США усилить санкции против России с чихом и предпочел не акцентировать внимание на звучащих из США угрозах.

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