Поедем, поедим!
ТВ-Эфир
Поедем, поедим!
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 12.06, 05:12

    Американский сенатор пригрозил «наказать Россию» новыми санкциями

    комментировать

    Американский сенатор пригрозил «наказать Россию» новыми санкциями

    Американский сенатор пригрозил «наказать Россию» новыми санкциями

    Сенат американского конгресса в ближайшее время может принять законопроект, который в законодательном порядке ужесточит санкции против России. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

    Линдси Грэм, сенатор: «В ближайшие недели будет принят законопроект, который накажет Россию за вмешательство в наши выборы».

    Также документ накажет Россию за «поставки оружия движению „Талибан“ для убийства американских солдат в Афганистане» и «сговор с Асадом», позволяющий Дамаску сохранять химическое оружие, заявил Грэм.

    Сенатор уверен, что президент Дональд Трамп, в случае одобрения законопроекта сенатом и палатой представителей конгресса, подпишет его, как этого требует процедура. Если этого не произойдет, законодатели найдут способ преодолеть вето, заявил Грэм.

    Линдси Грэм: «Мы никогда не пойдем на перезагрузку отношений с Россией прежде, чем накажем ее за попытки разрушения демократии. И начинать надо с ужесточения санкций».

    Эксперты считают, что, несмотря на некоторые разногласия, в целом позиции демократов и республиканцев в отношении антироссийских санкций сближаются.
    Партии не сходятся только насчет того, насколько сильным должен быть удар по России. Демократы добиваются принятия закона, который не позволит Трампу ослабить санкции, в то время, как республиканцы считают связывание рук президенту чрезмерным шагом, отмечает «Интерфакс».

    Новости по теме

    Санкции против РФ и ответные меры

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru