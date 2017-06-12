Американский сенатор пригрозил «наказать Россию» новыми санкциями

Сенат американского конгресса в ближайшее время может принять законопроект, который в законодательном порядке ужесточит санкции против России. Об этом заявил
сенатор-республиканец Линдси Грэм.
Линдси Грэм, сенатор: «В ближайшие недели будет принят законопроект, который накажет Россию за вмешательство в наши выборы».
Также документ накажет Россию за «поставки оружия движению „Талибан“ для убийства американских солдат в Афганистане» и «сговор с Асадом», позволяющий Дамаску сохранять химическое оружие, заявил Грэм.
Сенатор уверен, что президент Дональд Трамп, в случае одобрения законопроекта сенатом и палатой представителей конгресса, подпишет его, как этого требует процедура. Если этого не произойдет, законодатели найдут способ преодолеть вето, заявил Грэм.
Линдси Грэм: «Мы никогда не пойдем на перезагрузку отношений с Россией прежде, чем накажем ее за попытки разрушения демократии. И начинать надо с ужесточения санкций».
Эксперты считают, что, несмотря на некоторые разногласия, в целом позиции демократов и республиканцев в отношении антироссийских санкций сближаются.
Партии не сходятся только насчет того, насколько сильным должен быть удар по России. Демократы добиваются принятия закона, который не позволит Трампу ослабить санкции, в то время, как республиканцы считают связывание рук президенту чрезмерным шагом, отмечает «Интерфакс».
Также документ накажет Россию за «поставки оружия движению „Талибан“ для убийства американских солдат в Афганистане» и «сговор с Асадом», позволяющий Дамаску сохранять химическое оружие, заявил Грэм.
Сенатор уверен, что президент Дональд Трамп, в случае одобрения законопроекта сенатом и палатой представителей конгресса, подпишет его, как этого требует процедура. Если этого не произойдет, законодатели найдут способ преодолеть вето, заявил Грэм.
Линдси Грэм: «Мы никогда не пойдем на перезагрузку отношений с Россией прежде, чем накажем ее за попытки разрушения демократии. И начинать надо с ужесточения санкций».
Эксперты считают, что, несмотря на некоторые разногласия, в целом позиции демократов и республиканцев в отношении антироссийских санкций сближаются.
Партии не сходятся только насчет того, насколько сильным должен быть удар по России. Демократы добиваются принятия закона, который не позволит Трампу ослабить санкции, в то время, как республиканцы считают связывание рук президенту чрезмерным шагом, отмечает «Интерфакс».
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