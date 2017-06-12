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  • 12.06, 14:18

    Лавров сравнил с чихом угрозу США усилить санкции против России

    3 комментария

    Лавров сравнил с чихом угрозу США усилить санкции против России

    Лавров сравнил с чихом угрозу США усилить санкции против России

    Глава МИД России Сергей Лавров в ходе беседы с журналистами в понедельник предпочел не акцентировать внимание на звучащих из США предложениях усилить санкции против Москвы.

    Сергей Лавров: «Что я буду на каждый чих реагировать? Я не медицинский эксперт».

    Ранее стало известно, что сенат США в ближайшее время может принять законопроект, который в законодательном порядке ужесточит санкции против России. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм. При этом Грэм подчеркнул, что если Трамп не подпишет указ, то «предаст демократию».

    Новые санкции могут затронуть российские силовые структуры и энергетический сектор, а также ограничить инвестиции в развитие проектов в сфере гражданской атомной энергетики, реализуемых Россией.

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