Лавров сравнил с чихом угрозу США усилить санкции против России

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе беседы с журналистами в понедельник предпочел не акцентировать внимание на звучащих из США предложениях усилить санкции против Москвы.
Сергей Лавров: «Что я буду на каждый чих реагировать? Я не медицинский эксперт».
Ранее стало известно, что сенат США в ближайшее время может принять законопроект, который в законодательном порядке ужесточит санкции против России. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм. При этом Грэм подчеркнул, что если Трамп не подпишет указ, то «предаст демократию».
Новые санкции могут затронуть российские силовые структуры и энергетический сектор, а также ограничить инвестиции в развитие проектов в сфере гражданской атомной энергетики, реализуемых Россией.
Ранее стало известно, что сенат США в ближайшее время может принять законопроект, который в законодательном порядке ужесточит санкции против России. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм. При этом Грэм подчеркнул, что если Трамп не подпишет указ, то «предаст демократию».
Новые санкции могут затронуть российские силовые структуры и энергетический сектор, а также ограничить инвестиции в развитие проектов в сфере гражданской атомной энергетики, реализуемых Россией.
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