Пострадавших в Кратове сотрудников СОБР представят к государственным наградам

Бойцам СОБР, получившим ранения во время спецоперации в подмосковном Кратове, представят к государственным и ведомственным наградам.
Об этом сообщил командующий Центральным округом ведомства. Генерал-полковник Павел Дашков навестил подчиненных в военном госпитале и вручил им часы с символикой Росгвардии. Он пожелал бойцам выздоровления и скорейшего возвращения в строй.
Четверо сотрудников спецназа получили ранения 10-го июня во время операции по обезвреживанию жителя московской области Игоря Зенкова. Вооруженный мужчина устроил стрельбу в поселке Кратово. Жертвами атаки стали четыре человека. Нападавшего удалось ликвидировать в ходе спецоперации, которая длилась больше 7 часов.
Четверо сотрудников спецназа получили ранения 10-го июня во время операции по обезвреживанию жителя московской области Игоря Зенкова. Вооруженный мужчина устроил стрельбу в поселке Кратово. Жертвами атаки стали четыре человека. Нападавшего удалось ликвидировать в ходе спецоперации, которая длилась больше 7 часов.
Комментарии