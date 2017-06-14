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  • 14.06, 08:42
    Пострадавших в Кратове сотрудников СОБР представят к государственным наградам. Московская область, награды и премии, оружие, спецслужбы, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Пострадавших в Кратове сотрудников СОБР представят к государственным наградам

    2 комментария

    Пострадавших в Кратове сотрудников СОБР представят к государственным наградам

    Пострадавших в Кратове сотрудников СОБР представят к государственным наградам

      Бойцам СОБР, получившим ранения во время спецоперации в подмосковном Кратове, представят к государственным и ведомственным наградам.

      Об этом сообщил командующий Центральным округом ведомства. Генерал-полковник Павел Дашков навестил подчиненных в военном госпитале и вручил им часы с символикой Росгвардии. Он пожелал бойцам выздоровления и скорейшего возвращения в строй.

      Четверо сотрудников спецназа получили ранения 10-го июня во время операции по обезвреживанию жителя московской области Игоря Зенкова. Вооруженный мужчина устроил стрельбу в поселке Кратово. Жертвами атаки стали четыре человека. Нападавшего удалось ликвидировать в ходе спецоперации, которая длилась больше 7 часов.

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