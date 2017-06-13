Горбачёв не считает своей ошибкой отсутствие договора о нерасширении НАТО

В интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну Владимир Путин назвал ошибкой отсутствие подписанного соглашения по нерасширению альянса на восток. Бывший президент СССР Михаил Горбачёв отверг критику Путина в свой адрес и рассказал, почему такого документа не существует.
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос американского кинорежиссера Оливера Стоуна о сделке Советского Союза и НАТО о нерасширении альянса на восток, напомнил, что «это не было зафиксировано на бумаге», и назвал это ошибкой президента СССР Михаила Горбачёва. Горбачёв прокомментировал эти слова, пишет «Интерфакс».
Михаил Горбачёв, экс-президент СССР: «Что касается „ошибки“» Горбачёва, то в тех условиях даже обсуждать подобный вопрос было юридически невозможно. До июля 1991 года существовало два военно-политических блока — НАТО и Организация Варшавского договора. Страны — члены ОВД этот вопрос не ставили. Мне непонятно, чем вызвано такое заявление президента РФ .
Горбачёв также напомнил, что в то время было много сделано в сфере международной безопасности для налаживания отношений с США и другими странами мира.
Михаил Горбачёв: «Состоялись исторические встречи глав США и СССР в Женеве, в Рейкьявике, на Мальте. Они, в конечном счете, привели к созданию предпосылок и подписанию бессрочного Договора о полной ликвидации всех ракет средней и меньшей дальности (РСМД), Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-1, Договора об обычных вооруженных силах в Европе, к объединению Германии и, наконец, к окончанию холодной войны».
Горбачёв подчеркнул, что расширение НАТО началось, когда он уже давно перестал быть президентом страны.
Михаил Горбачёв: «Я хотел бы также напомнить, что процесс вступления в НАТО новых членов начался в 1995 году, а наиболее активно он шел с 2000 года, когда я давно оставил пост президента СССР».
документального фильма «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews) известного американского кинорежиссера Оливера Стоуна. После выхода фрагментов фильма американская пресса обрушилась на режиссера с резкой критикой. Стоун ответил, что цель его фильма состоит в предотвращении дальнейшего ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном.
Михаил Горбачёв, экс-президент СССР: «Что касается „ошибки“» Горбачёва, то в тех условиях даже обсуждать подобный вопрос было юридически невозможно. До июля 1991 года существовало два военно-политических блока — НАТО и Организация Варшавского договора. Страны — члены ОВД этот вопрос не ставили. Мне непонятно, чем вызвано такое заявление президента РФ .
Горбачёв также напомнил, что в то время было много сделано в сфере международной безопасности для налаживания отношений с США и другими странами мира.
Михаил Горбачёв: «Состоялись исторические встречи глав США и СССР в Женеве, в Рейкьявике, на Мальте. Они, в конечном счете, привели к созданию предпосылок и подписанию бессрочного Договора о полной ликвидации всех ракет средней и меньшей дальности (РСМД), Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-1, Договора об обычных вооруженных силах в Европе, к объединению Германии и, наконец, к окончанию холодной войны».
Горбачёв подчеркнул, что расширение НАТО началось, когда он уже давно перестал быть президентом страны.
Михаил Горбачёв: «Я хотел бы также напомнить, что процесс вступления в НАТО новых членов начался в 1995 году, а наиболее активно он шел с 2000 года, когда я давно оставил пост президента СССР».
документального фильма «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews) известного американского кинорежиссера Оливера Стоуна. После выхода фрагментов фильма американская пресса обрушилась на режиссера с резкой критикой. Стоун ответил, что цель его фильма состоит в предотвращении дальнейшего ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном.
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